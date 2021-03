Griechenland: Rhodos im harten Corona-Lockdown

München, 04.03.2021 | 08:54 | soe

Griechenland hat aufgrund regional steigender Corona-Infektionszahlen den harten Lockdown auf mehrere Regionen und Inseln ausgeweitet. Nach einer Meldung des Informationsportals Garda sind neben Argolida und Thesprotia nun auch die Inseln Rhodos und Chios betroffen. Seit dem 4. März gelten in diesen Gebieten nun die gleichen strengen Einschränkungen wie bereits in Athen und Thessaloniki.



Rhodos befindet sich wegen steigender Corona-Zahlen seit dem 4. März im harten Lockdown.

Auf der beliebten Urlaubsinsel Rhodos sowie in den weiteren neu benannten Lockdown-Regionen werden ab heute und mindestens bis zum 16. März alle Geschäfte geschlossen, die keine absolut notwendigen Waren anbieten. Im Wesentlichen dürfen damit nur noch Lebensmittelläden, Apotheken sowie Tankstellen öffnen. Die „Click & Collect“-Regelung, nach der im Voraus telefonisch oder online bestellte Waren persönlich abgeholt werden dürfen, wird ausgesetzt. Zudem müssen Schulen wieder schließen und auf Distanzunterricht umstellen.Neben Rhodos befinden sich auch die Insel Chios sowie die Regionen Fthiotida, Argolida, Böotien und Thesprotia seit dem 4. März im harten Lockdown, der Bezirk Larisa folgt am 6. März. Bisher galten die strengeren Regeln bereits in der Hauptstadt Athen sowie in Thessaloniki, Evia, Achaia, Arkadien, Lefkada, Syros, Samos, Arta, Amphilochia, Korinth und Heraklion auf der Insel Kreta. Auch in diesen Regionen bleiben Einschränkungen noch bis mindestens zum 16. März bestehen.Abgesehen von den Regelungen des harten Lockdowns in einzelnen Regionen gelten weitere Beschränkungen in ganz Griechenland. So herrscht landesweit eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Außerdem dürfen die Bürger ihre Wohnungen nur aus triftigen Gründen und mit einer Sondererlaubnis verlassen, die zuvor per SMS von den Gesundheitsbehörden eingeholt werden muss. Dazu zählen die Fahrt zur Arbeit, Arztbesuche oder Einkäufe. Die landesweiten Lockdown-Regeln gelten noch mindestens bis zum 8. März.