Griechenland: Verlängerung der Einreisebeschränkungen bis Mitte April

München, 06.04.2021

Griechenland behält die geltenden Einreisebeschränkungen noch bis mindestens Mitte April bei. Dies geht aus einer Mitteilung der griechischen Behörden vom 4. April hervor. Flugreisende aus dem Ausland müssen sich demnach bis zum 19. April an strengere Bestimmungen halten, für Inlandsflüge gelten zunächst bis zum 12. April Beschränkungen.



Wer bis zum 19. April mit dem Flugzeug nach Griechenland reist, muss sich bereits vor dem Abflug einem PCR-Test unterziehen und dessen negatives Ergebnis mitführen. Es darf nicht älter als 72 Stunden sein und muss in englischer Sprache vorliegen. Zusätzlich erwarten ankommende Flugpassagiere stichprobenartige Schnelltests bei der Ankunft in Griechenland, diese werden kostenfrei durchgeführt. Darüber hinaus wird für die meisten Reisenden eine siebentägige Quarantäne fällig. Davon ausgenommen sind seit kurzem israelische Passagiere mit vollständiger Impfung, nachdem Griechenland und Israel ein bilaterales Tourismusabkommen geschlossen haben.Flugreisen innerhalb Griechenlands dürfen noch bis zum 12. April nur aus notwendigen Gründen angetreten werden. Dazu zählen berufliche Zwecke, medizinische oder familiäre Notwendigkeiten sowie die Rückkehr zum Hauptwohnsitz. Flüge aus Staaten, die nicht der EU angehören, bleiben bis auf wenige Ausnahmen weiterhin ausgesetzt. Davon nicht betroffen sind unter anderem Verbindungen nach Griechenland aus dem Vereinigten Königreich, Thailand, Singapur, Russland sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten.Das Infektionsgeschehen in Griechenland spitzt sich weiter zu. Am Osterwochenende verzeichnete das Land die bislang höchste Neuinfektionsrate seit Pandemiebeginn und befindet sich damit innerhalb der dritten Welle. Aus diesem Grund treten die für diese Woche angekündigten Lockerungen des Lockdowns nicht überall in Kraft. In den Hotspots Thessaloniki, Kozani und Achaia auf der Peloponnes bleibt der Einzelhandel, mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, demnach weiterhin geschlossen, während in anderen Landesteilen das Einkaufen nach Terminvereinbarung wieder erlaubt wird.