Griechenland: Kein Corona-Zertifikat bei Einreise ab 1. Mai

München, 29.04.2022 | 10:11 | rpr

Reisende nach Griechenland dürfen sich ab kommendem Sonntag über erhebliche Einreiseerleichterungen freuen. Nach einem Beschluss der griechischen Regierung am vergangenen Donnerstag entfällt mit Wirkung zum 1. Mai die Pflicht zur Vorlage des digitalen COVID-Zertifikats der EU. Demnach wird Griechenland-Urlauberinnen und Urlaubern ab kommendem Sonntag die Einreise ohne Vorlage eines Impf-, Genesungs- oder negativem Testnachweises gestattet.



Gute Nachrichten für Reisende nach Griechenland: Nachdem bereits zum 15. März die Pflicht zum Ausfüllen des Passenger Locator Forms abgeschafft wurde, unterliegen Urlauberinnen und Urlauber ab kommendem Sonntag keinerlei Einreiserestriktionen mehr. Nach einem Beschluss der griechischen Regierung nach einer Empfehlung der Gesundheitsbehörde EODY wird mit Wirkung zum 1. Mail die Vorlage des digitalen COVID-Zertifikats der EU für ausländische Touristinnen und Touristen abgeschafft. Aktuell wird das Zertifikat, welches eine vollständige Impfung, Genesung oder einen negativen Testnachweis bescheinigt, noch von allen Reisenden ab fünf Jahren verlangt.Bereits Mitte April gab Griechenlands Gesundheitsminister Thanos Plevris konkrete Pläne für Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab 1. Mai an – so verkündigte er am 13. April, dass das Corona-Zertifikat ab kommendem Sonntag nicht mehr für den Zutritt zu Restaurants, Bars, Cafés und weiteren Veranstaltungsräumen und Freizeiteinrichtungen benötigt wird. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in Innenräumen wird jedoch noch diskutiert und soll zunächst weiterhin bestehen bleiben.Die aktuellen Erleichterungen sollen zunächst bis zum 31. August gelten. Demnach behält sich die griechische Regierung vor, die Corona-Lage im Land für den Herbst neu zu bewerten. Plevris spricht in diesem Zusammenhang auch von keiner Abschaffung, sondern einer Aussetzung der Maßnahmen, wie er in einem Interview mit dem TV-Sender Skai betont.