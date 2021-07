Griechenland: Einreiseformular jederzeit vor Abflug einreichbar

München, 30.07.2021 | 09:44 | soe

Griechenland schafft mehr Flexibilität bei den Einreiseformalitäten für ausländische Urlauber. Wie die griechische Zivilluftfahrtbehörde HCAA am 29. Juli mitteilte, ist das Einreichen des digitalen Einreiseformulars nun jederzeit vor dem Abflug möglich, nicht erst wie bislang innerhalb von 24 Stunden vorher. Das sogenannte Passenger Locator Form ist für alle Einreisenden verpflichtend, pro Familie genügt jedoch ein Formular.



Bisher mussten ausländische Urlauber das griechische Passenger Locator Form binnen 24 Stunden vor dem Abflug ausfüllen und einreichen, früher war dies nicht möglich. Nach dem Absenden des Formulars wird dem Reisenden eine E-Mail zugesendet, welche einen Link zu dem persönlichen QR-Code enthält. Dieser Code ist bei der Einreise nach Griechenland am Flughafen entweder digital auf dem Smartphone oder ausgedruckt in Papierform vorzuzeigen. Durch die neue Regelung können Urlauber das Formular nun ganz in Ruhe jederzeit vor dem Reiseantritt ausfüllen und ohne Zeitdruck den Eingang der E-Mail abwarten. Das Ausfüllen des Passenger Locator Form ist für alle Einreisenden unabhängig von ihrer Nationalität obligatorisch.Neben dem Einreichen des digitalen Einreiseformulars unterliegen nach Griechenland Einreisende ab zwölf Jahren einer generellen Nachweispflicht. Sie müssen damit belegen, dass sie vor mindestens 14 Tagen vollständig gegen das Coronavirus geimpft wurden oder von einer Infektion genesen sind. Dabei kann das Genesungszertifikat frühestens 30 Tage nach dem ersten positiven Coronatest ausgestellt werden und ist dann für weitere 180 Tage gültig. Alternativ wird ein aktueller negativer Testbescheid anerkannt, der im Fall eines PCR-Tests höchstens 72 Stunden und bei einem Antigen-Schnelltest höchstens 48 Stunden alt sein darf. Je nach den im Passenger Locator Form angegebenen Daten kann es nach der Ankunft stichprobenartig zu weiteren Gesundheitsuntersuchungen kommen.Griechenland hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. Seit dem 16. Juli dürfen die Innenräume von Restaurants, Cafés, Kinos und Theatern nur noch von vollständig Geimpften betreten werden. Für Kinder und Jugendliche ist der Zutritt mit einem negativen Selbsttest möglich. Die Wirte sind zur Kontrolle des Impfstatus ihrer Gäste verpflichtet, können für Freisitze jedoch selbst entscheiden, ob sie auf ihnen auch negativ Getestete bewirten möchten.