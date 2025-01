Griechenland eröffnet 2025 ersten Unterwasserpark für Tauchende auf Kreta

München, 29.01.2025 | 13:50 | nmh

Griechenland erweitert sein touristisches Angebot um eine spektakuläre Attraktion: Der erste Unterwasserpark des Landes entsteht auf Kreta in Ombros-Gialos in der Provinz Chania. Die neue Destination für Tauchfans wird bis Sommer 2025 fertiggestellt und umfasst künstliche Riffe sowie zwei versenkte Kriegsschiffe.



Der neue Unterwasserpark auf Kreta bietet viele Möglichkeiten für Taucherinnen und Taucher.

Der neue Unterwasserpark erstreckt sich über 60.000 Quadratmeter und soll eine der führenden Tauchattraktionen Europas werden. Besucherinnen und Besucher können sich auf 37 speziell konstruierte künstliche Riffe freuen, sowie auf zwei ausrangiert Kriegsschiffe, die als spektakuläre Tauchspots dienen. Die Tauchgänge finden in einer Tiefe von 8,5 bis 25 Metern statt, mit drei Routen für verschiedene Erfahrungsstufen.Das Projekt wurde im September 2024 von mehreren griechischen Ministerien genehmigt. Es ist Teil einer größeren Strategie, um das Land als Tauchdestination zu etablieren. Bereits im August 2024 gründete das griechische Kulturministerium die Initiative Dive in Greece, um internationale Freitauchwettbewerbe und -events zu fördern.Die Fertigstellung des Parks ist für Sommer 2025 geplant – pünktlich zur Hochsaison in Griechenland. Die Region Chania erwartet durch das neue Angebot einen Anstieg des Tauchtourismus. Neben klassischen Tauchgängen wird auch das Freitauchen, das Tauchen mit nur einem Atemzug, verstärkt gefördert. Damit ist der neue Unterwasserpark ein spannendes neues Reiseziel für Aktivurlauberinnen und -urlauber in Griechenland.