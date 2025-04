Griechenland: Fährstreik am 1. Mai behindert Reisende

Die Arbeitsniederlegung betrifft alle Passagier- und Frachtschiffe. Reisende, die für den 1. Mai eine Fährverbindung geplant haben, werden gebeten, ihre Buchungen umgehend zu prüfen und sich mit ihrer Reederei oder ihrem Reisebüro in Verbindung zu setzen. Die Hafenbehörden rechnen mit erheblichen Störungen im Küstenverkehr und raten zur frühzeitigen Umplanung.

Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen

Die PNO fordert unter anderem Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosigkeit in der Schifffahrtsbranche, eine bessere medizinische Versorgung aktiver Besatzungen sowie pünktliche Rentenzahlungen für ehemalige Seeleute. Zudem ruft die Gewerkschaft zur Rücknahme von gesetzlich verankerten Bestimmungen auf, die gewerkschaftliche Rechte einschränken. Auch Verbesserungen in der maritimen Ausbildung stehen auf der Agenda.

Demonstrationen in ganz Griechenland geplant

Neben dem Fährverkehr sind am 1. Mai auch weitere öffentliche Dienstleistungen in Griechenland eingeschränkt. Die größte Kundgebung in Athen beginnt um 10:30 Uhr am Syntagma-Platz. Auch in Thessaloniki und anderen Städten sind Protestaktionen angekündigt. Die Gewerkschaften rufen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Teilnahme an den Aktionen auf und betonen den symbolischen Charakter des Tages.