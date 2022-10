Griechenland: Freier Eintritt in Museen am 28. Oktober

München, 27.10.2022 | 09:49 | soe

Griechenland gewährt am 28. Oktober allen Besucherinnen und Besuchern freien Zutritt zu den staatlich verwalteten Museen, Denkmälern und historischen Stätten. Anlässlich des griechischen Nationalfeiertags, der an diesem Datum begangen wird, können die Sehenswürdigkeiten gratis besichtigt werden. Damit sind beispielsweise auch die Akropolis in Athen und das angeschlossene Museum frei zugänglich.



Staatliche Museen und archäologische Stätten in ganz Griechenland, die vom Kulturministerium verwaltet werden, können morgen zu den üblichen Öffnungszeiten gratis besucht werden. Dies gilt sowohl für Einheimische als auch für Urlauber und Urlauberinnen. Zusätzlich gibt es Sonderveranstaltungen wie beispielsweise eine kostenlose, geführte Tour im Nationalen Archäologischen Museum in der Hauptstadt Athen. Auch die Welterbestätten der UNESCO in Griechenland, wie das antike Olympia, Mykene und Delphi, sind am morgigen Freitag gebührenfrei zugänglich.Der griechische Nationalfeiertag, auch „Ochi-Tag“ genannt, wird alljährlich am 28. Oktober begangen. Gefeiert wird dabei die Ablehnung eines von Benito Mussolini gesetzten Ultimatums am 28. Oktober 1940, das für Griechenland den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg auf Seite der Alliierten bedeutete. „Ochi“ bedeutet „nein“ auf Griechisch, gefeiert wird demzufolge der „Tag des Neins“.Nicht nur am 28. Oktober, sondern auch an weiteren Daten profitieren Kulturinteressierte in Griechenland von eintrittsfrei zugänglichen Sehenswürdigkeiten. So ist am Internationalen Denkmaltag am 18. April oder am Internationalen Museumstag am 18. Mai der Zugang ebenfalls kostenlos. Auch am letzten September-Wochenende sowie am Erinnerungstag an Melina Merkouri am 6. März verlangen Museen und historische Stätten keinen Eintritt. Abseits der Hauptreisezeit, zwischen dem 1. November und dem 31. März, können die Kulturstätten zudem an jedem Sonntag kostenfrei besucht werden.