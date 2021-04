Griechenland: Buffet im Hotel wieder erlaubt

München, 26.04.2021 | 09:48 | soe

In Griechenland dürfen sich Gäste in Hotels in diesem Jahr wieder an Buffets selbst bedienen. Die Erlaubnis für Speisenangebote in Buffetform ist Bestandteil der aktualisierten Gesundheitsprotokolle für Hotels, welche laut einem Bericht der Greek Travel Pages von mehreren Ministerien gemeinsam beschlossen wurden. Sie schreiben darüber hinaus auch wöchentliche Corona-Tests für das Hotelpersonal und die Zertifizierung mit dem „Health First“-Siegel für alle Beherbergungsbetriebe vor.



Die Neuregelung der Gesundheitsprotokolle wurde von Gesundheitsminister Vassilis Kikilias, Tourismusminister Harry Theoharis und dem stellvertretenden Finanzminister Thodoros Skylakakis unterzeichnet und bereits im griechischen Staatsanzeiger veröffentlicht, sie sollen bis zum 31. Mai 2022 Gültigkeit behalten. Intensive Beratungen und Gespräche mit Tourismusverbänden und Experten der Nationalen Organisation für öffentliche Gesundheit EODY waren der Entscheidung vorangegangen. Die neuen Gesundheitsprotokolle greifen nicht nur für klassische Hotels, sondern für alle Arten von Touristenunterkünften in Griechenland.Im Gegensatz zu den Richtlinien der letztjährigen Saison sind Buffets mit Selbstbedienung in Hotels in Griechenland in 2021 wieder gestattet. Dabei müssen die Unterkünfte jedoch bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. So ist am Eingang des Buffets ein Händedesinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen, dessen Anwendung durch die Gäste vom Hotelpersonal kontrolliert werden muss. Außerdem ist von den Angestellten zu beaufsichtigen, dass die Sicherheitsabstände am Buffet jederzeit eingehalten werden. Bei Buffets mit Bedienung durch Personal sollten alle Speisen durch Acryl- oder Glasbarrieren geschützt werden, im Falle von Selbstbedienungs-Angeboten müssen die Gäste durch das Hotel bereitgestellte Einweghandschuhe tragen und diese am Ausgang des Buffets entsorgen.Des Weiteren ist in den neuen Sicherheitsprotokollen festgehalten, dass sich das Personal von Touristenunterkünften einmal wöchentlich einem Corona-Schnelltest unterziehen muss, dieser ist von einem Arzt oder medizinischem Fachpersonal durchzuführen. Gästen darf am Tag des Check-outs ebenfalls ein Schnelltest angeboten werden. Optional können Hotels in Griechenland spezielle Quarantäneräume bereithalten, falls sich ein Gast oder ein Angestellter mit dem Coronavirus infiziert. Diese sind jedoch nur zur Isolierung infizierter Personen vorgesehen, für die keine Krankenhausbehandlung notwendig ist. Darüber hinaus weisen die Behörden darauf hin, dass alle griechischen Hotels und Beherbergungsbetriebe zwingend eine Zertifizierung mit dem „Health First“-Siegel besitzen müssen. Dieses stellt seit 2020 die Einhaltung der offiziellen Hygieneprotokolle sicher, es muss im Empfangsbereich angebracht werden.