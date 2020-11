Kanal von Korinth: Sehenswürdigkeit in Griechenland gesperrt

München, 24.11.2020 | 12:28 | lvo

Eine beliebte griechische Sehenswürdigkeit ist derzeit nicht zugänglich. Aufgrund eines Erdrutsches ist der Kanal von Korinth gesperrt, wie das Branchenportal Reise vor 9 berichtet. Besucher müssen sich einige Tage gedulden.



Griechenland: Der Kanal von Korinth ist wegen eines Erdrutschs gesperrt.

Wer derzeit in Griechenland ist und einen Besuch des Kanals von Korinth plant, hat schlechte Karten. Dem Bericht zufolge sind mehrere hundert Kubikmeter des Hangs in die Fahrrinne des Kanals gerutscht. Dabei wurden zwei Schiffe nur knapp verfehlt. Die Sperrung der Touristenattraktion, welche die Halbinsel Peloponnes vom griechischen Festland trennt, soll noch mehrere Tage andauern.Es ist nicht die einzige Einschränkung für Reisende in dem Staat am Mittelmeer dieser Tage. Am Mittwoch und Donnerstag wird in Griechenland gestreikt . Die Ausstände von Fluglotsen, Mitarbeitern von Fährunternehmen und im öffentlichen Dienst sorgen für weitreichende Verspätungen und Annullierungen von Flügen sowie anderen Einschränkungen des Alltags und des Reiseverkehrs.