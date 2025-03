Griechenland: Kein Fährverkehr am 9. April wegen landesweitem Streik

München, 24.03.2025 | 14:05 | nmh

Griechenland-Reisende müssen sich auf Einschränkungen vorbereiten: Am Mittwoch, 9. April, werden keine Fähren im Land verkehren. Die Panhellenische Seemannsgewerkschaft (PNO) hat angekündigt, sich einem landesweiten 24-Stunden-Streik anzuschließen, der von der Allgemeinen Konföderation der griechischen Arbeiter (GSEE) organisiert wird.



Am 9. April 2025 legen in Griechenland alle Fähren für 24 Stunden den Betrieb nieder.

Der Streik der griechischen Seemannsgewerkschaft PNO am 9. April betrifft sämtliche Schiffskategorien – vom Passagierverkehr bis zu Frachtschiffen – und dauert von Mitternacht bis 24 Uhr am selben Tag. Hintergrund sind ungelöste Forderungen der Seefahrerinnen und Seefahrer. Trotz früherer Zusagen durch das griechische Schifffahrtsministerium sieht die PNO keine Fortschritte bei den Verhandlungen. Eine detaillierte Erklärung der Gewerkschaft soll in Kürze folgen. Der Streik ist Teil einer landesweiten Protestbewegung gegen steigende Lebenshaltungskosten und eine anhaltende Wohnungsnot.Reisende mit Fährbuchungen am 9. April sollten sich frühzeitig mit ihrer Reederei, ihrem Reisebüro oder den örtlichen Hafenbehörden in Verbindung setzen. Alternative Reisemöglichkeiten sind gegebenenfalls einzuplanen. Es sollte mit erheblichen Verzögerungen und Ausfällen gerechnet werden.