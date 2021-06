Griechenland kein Risikogebiet mehr: Reisewarnung für Kreta, Kos und Co. entfällt

München, 18.06.2021 | 14:18 | lvo

Das Robert Koch-Institut hat am Freitag die aktualisierte Liste der Corona-Risikogebiete veröffentlicht. Wie daraus hervorgeht, werden erneut viele beliebte Urlaubsländer von dieser gestrichen. Eins davon ist Griechenland – das ganze Land gilt ab dem kommenden Sonntag, 20. Juni, nicht mehr als Risikogebiet. Somit entfällt auch die Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes.



Griechenland inklusive beliebter Inseln wie Kreta, Kos und Rhodos ist kein Risikogebiet mehr.

Bislang gelten bereits die Regionen Berg Athos, Nördliche Ägäis, Ostmakedonien, Thrakien sowie Peloponnes nicht mehr als Corona-Risikogebiete. Sobald ganz Griechenland ab dem kommenden Sonntag um 0 Uhr nicht mehr als solches zählt, greifen einige Änderungen für Touristen. So können Rückkehrer aus dem Griechenland-Urlaub auf die bislang verpflichtende Einreiseanmeldung dann verzichten. Diese muss nur bei der Heimkehr aus einem normalen oder besonderen Risikogebiet getätigt werden. In Deutschland besteht zudem nach dem Urlaub keine Test- und Quarantänepflicht mehr. Die einzige weiterhin geltende Sicherheitsmaßnahme ist die Testpflicht für Flugreisende. Diese gilt unabhängig davon, welchen Risikostatus das Herkunftsland innehat: Wer mit dem Flieger nach Deutschland reist, muss noch vor Abflug ein negatives Testergebnis vorweisen. Dafür werden sowohl PCR-, TMA- und LAMP-Tests als auch Antigen-Schnelltests akzeptiert.An der Einreise nach Griechenland ändert sich durch den Entfall der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes und der Neueinschätzung des Robert Koch-Instituts nichts. Griechenland-Urlauber müssen bei der Ankunft weiterhin ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 72 Stunden ist. Vor der Einreise ist zudem eine Online-Registrierung verpflichtend. Vollständig Geimpfte sowie Genesene mit einem entsprechenden Nachweis sind von der Testpflicht befreit. Touristen, die weder einen Negativ-Test noch einen Impf- oder Genesungsnachweis erbringen können, müssen sich für zehn Tage in Quarantäne begeben.Hotels, Restaurants und Geschäfte in Griechenland sind in der Regel geöffnet. Auch Freizeiteinrichtungen wie Museen, Kinos und weitere Sehenswürdigkeiten sind für Touristen zugänglich. Im öffentlichen Raum – sowohl in Innen- als auch Außenbereichen – herrscht Maskenpflicht. Griechenland befindet sich noch bis mindestens 21. Juni im abgeschwächten Lockdown. Dieser beinhaltet eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 1:30 und 5 Uhr, in rot gekennzeichneten Regionen beginnt sie bereits um Mitternacht.