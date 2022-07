Griechenland: Keine Corona-Quarantäne für infizierte Urlauber

München, 11.07.2022 | 09:57 | soe

Griechenland hat die Regelungen für Urlauber und Urlauberinnen angepasst, die sich vor Ort mit Corona infizieren. Seit der letzten Woche müssen sie sich nicht mehr verpflichtend in Quarantäne begeben, die speziellen Isolationsbereiche in den Hotels werden abgeschafft. Stattdessen wird die Isolationszeit freiwillig, alternativ dürfen sie auch mit positivem Test ausreisen.



Ende der vergangenen Woche haben die griechischen Behörden neue Gesundheitsprotokolle herausgegeben, die einen lockereren Umgang mit corona-infizierten Touristen und Touristinnen erlauben. Stellt ein ausländischer Gast beim Aufenthalt in Griechenland eine COVID-19-Erkrankung fest, steht es ihm von jetzt an frei, sich für einige Tage oder den Rest des gebuchten Aufenthalts zu isolieren. Für Einheimische gelten weiterhin strengere Regeln, sie müssen sich obligatorisch fünf Tage lang in häusliche Isolation begeben. Hotels dürfen weiterhin spezielle Quarantänebereiche einrichten, sind gesetzlich aber nicht mehr dazu verpflichtet.Neu ist auch, dass die Ausreise aus Griechenland auch mit positivem Testergebnis möglich ist, bisher war dies verboten. Infizierte ausländische Gäste dürfen jederzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Fähren, Zügen, Bussen und Flugzeugen reisen, solange sie dabei eine Maske nach FFP2- oder KN95-Standard tragen. Wer während einer Corona-Infektion ausreisen möchte, sollte jedoch auch die Einreisebedingungen des Ziellandes beachten. Deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen dürfen auch mit Corona-Infektion in ihre Heimat zurückkehren.Wird eine Infektion mit COVID-19 im Griechenland-Urlaub festgestellt, muss der Patient oder die Patientin diese Information an seine gebuchte Unterkunft weitergeben. Die dort für das Gesundheitsmanagement verantwortliche Person wird informiert und der infizierte Gast bekommt die Empfehlung, sich in seinem Zimmer zu isolieren. Er erhält zudem eine Maske und nötigenfalls medizinische Versorgung. Ein Umzug in einen speziellen Quarantäneflügel oder gar ein Quarantänehotel ist jedoch nicht mehr notwendig.