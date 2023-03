Griechenland: Keine Maskenpflicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln

München, 27.03.2023 | 17:03 | spi

In Griechenland ist die Maskenpflicht aufgehoben worden. Seit Montag, dem 27. März, müssen Personen in öffentlichen Verkehrsmitteln keinen Mund-Nase-Schutz mehr tragen. Lediglich in Arztpraxen und Krankenhäusern bleibt die Maskenpflicht bestehen. Das griechische Gesundheitsministerium begründet diese Entscheidung mit den niedrigen Fallzahlen und der stabilen Situation im Umgang mit dem Virus.



Im griechischen Nahverkehr muss keine Maske mehr getragen werden.



Keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Nahverkehr



Wer in Griechenland mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, muss künftig keine Maske mehr tragen. Dazu zählen Busse, Straßen- und U-Bahnen, Taxis und Züge. Für Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern sowie Patientinnen und Patienten in Arztpraxen gilt die Maskenpflicht jedoch weiterhin. Darüber hinaus gibt es für Reisende keine coronabedingten Einschränkungen mehr.



Hauptsaison in Griechenland



Die Zeit von Mai bis September gilt in Griechenland als touristische Hauptsaison. Zu den beliebtesten Reisezielen zählen Kreta und Rhodos. Neben kilometerlangen Stränden bieten die Trauminseln viel Kultur und vor allem leckeres griechisches Essen und Wein aus eigenem Anbau. In der Hauptstadt Athen gehen Touristinnen und Touristen auf Spurensuche nach den antiken Griechen, die ihren Höhepunkt wohl auf der Halbinsel Peloponnes erreicht. Dort sind unter anderem die Ruinen von Mykene, Sparta und Olympia zu entdecken. Nachdem viele andere EU-Länder bereits im vergangenen Jahr die Maskenpflicht abgeschafft haben, zieht nun auch Griechenland nach. Das südeuropäische Land war für seine restriktive Coronapolitik bekannt, die nun langsam ein Ende findet. Seit April 2020 mussten Griechinnen und Griechen sowie Reisende in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eine Maske tragen. Im Sommer 2022 wurde die Maskenpflicht lediglich in Geschäften, Restaurants und kulturellen Einrichtungen aufgehoben.

