Griechenland: Lockdown auf Kreta ausgeweitet

18.08.2021

Auf Kreta wurde in einer weiteren Region ein Mini-Lockdown verhängt. Nach Heraklion und Chania trifft es nun das Gebiet um die Hafenstadt Rethymno im Norden der Insel. Auch dort gilt nun für zunächst sieben Tage eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 1 und 6 Uhr sowie ein Musikabspielverbot für gastronomische Betriebe.



Auf Kreta herrscht aktuell in mehreren Regionen eine nächtliche Ausgangssperre.

Grund für die verschärften Maßnahmen ist eine Zunahme an Corona-Neuinfektionen in der Region Rethymno. Zudem verlängerte die Regierung die bereits zuvor in Chania und Heraklion geltenden Beschränkungen um eine weitere Woche. Damit befindet sich nun ein Großteil der Insel in einem Lockdown, der den Menschen das Verlassen ihrer Häuser zwischen 1 und 6 Uhr nur in medizinischen Notfällen erlaubt. Restaurants, Cafés und Bars dürfen momentan zu keiner Tageszeit Musik abspielen. Damit sollen insbesondere Partys unterbunden werden, die in der jüngsten Vergangenheit zu einem Anstieg der Infektionen führten.Noch immer kämpft Griechenland gegen ein steigendes Infektionsgeschehen, aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 214,4 (Stand zum 18. August). Um die weitere Verbreitung einzudämmen, hat die Regierung nicht nur in den besonders betroffenen Gebieten, sondern auch landesweit Maßnahmen ergriffen. So dürfen nur noch Geimpfte die Innenräume von Restaurants, Kinos und Theatern betreten, zudem gelten für Inlandsreisen verschärfte Vorschriften. Bei Flügen und Fährüberfahrten zwischen den Inseln und dem Festland müssen Passagiere entweder einen Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis oder ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Einen vollständigen neuen Lockdown schloss Premierminister Kyriakos Mitsotakis jedoch wiederholt aus. Die Corona-Schutzmaßnahmen dürften nach seiner Ansicht nur noch Ungeimpfte einschränken, nicht jedoch Personen mit Immunisierung sowie die Wirtschaft des Landes.Griechenland wird derzeit nicht als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft, es gilt keine Reisewarnung. Für die Einreise aus Deutschland benötigen Urlauber ab zwölf Jahren einen maximal 48 Stunden alten Antigen-Schnelltest oder einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test. Alternativ kann auch eine Impfbescheinigung oder ein Genesungsnachweis vorgelegt werden. Für die Rückkehr nach Deutschland greift ebenfalls eine generelle Nachweispflicht, unabhängig von der aktuellen Risikoeinstufung Griechenlands. Eine Quarantänepflicht besteht aktuell jedoch nicht.