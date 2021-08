Griechenland: Kreta und Zakynthos erhalten Ausgangssperre

München, 06.08.2021 | 09:39 | soe

Griechenland hat für zwei beliebte Urlaubsregionen ab dem 6. August schärfere Corona-Maßnahmen erlassen. Auf der Insel Zakynthos sowie in Chania auf Kreta tritt heute eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 1 und 6 Uhr in Kraft, ab morgen folgt ein generelles Musikverbot für Bars, Restaurants und Cafés. Beide Gebiete wurden aufgrund steigender Inzidenzwerte auf die griechische Corona-Warnstufe Rot erhoben.



Angekündigt wurden die neuen Beschränkungen am 5. August durch das griechische Generalsekretariat für Bevölkerungsschutz, wie Greek Travel Pages berichtet. Die Behörde begründet den Schritt mit dem jüngsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen in den betroffenen Regionen. So wurde in Chania zuletzt eine Steigerung der Fallzahlen von 54 Prozent verzeichnet, auf der Ionischen Insel Zakynthos eine Zunahme von 69 Prozent. Um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, dürfen die Menschen in beiden Gebieten ab heute Nacht zwischen 1 und 6 Uhr nur noch aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ihre Unterkünfte verlassen. Zudem ist es Strandbars und allen anderen gastronomischen Betrieben ab morgen um 18 Uhr untersagt, Musik abzuspielen. Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum 13. August.Erst Mitte Juli wurden ähnliche Beschränkungen auf der Insel Mykonos erlassen, deren reges Nachtleben ebenfalls zu mehreren neuen Infektionsausbrüchen geführt hatte. Sie galten über zehn Tage und führten zu einer effektiven Absenkung der Inzidenzwerte. In ganz Griechenland sind indes die Innenräume von Restaurants, Kinos und Theatern derzeit nur noch für vollständig Geimpfte zugänglich. Lediglich auf Freisitzen dürfen auch ungeimpfte Gäste mit einem aktuellen negativen Corona-Test Platz nehmen, sofern die Wirte dies genehmigen.Für die Einreise nach Griechenland benötigen deutsche Urlauber ab zwölf Jahren entweder einen gültigen Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis oder einen negativen Corona-Test. Dieser darf als Antigen-Schnelltest maximal 48 Stunden, als PCR-Test höchstens 72 Stunden alt sein. Zudem ist eine digitale Einreiseerklärung auszufüllen, die bereits vor dem Abflug eingereicht werden muss und einen QR-Code generiert. Seit kurzem können Einreisende das Formular zu jeder Zeit vor Reisebeginn ausfüllen, bislang war dies frühestens 48 Stunden vor dem Abflug möglich. Auch bei Inlandsreisen vom Festland auf die griechischen Inseln herrscht eine Test- beziehungsweise Nachweispflicht, sowohl für Flüge als auch für Fährüberfahrten.