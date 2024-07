Griechenland: Nach Waldbränden drohen Unwetter

München, 04.07.2024 | 10:02 | sei

In Griechenland müssen sich Einheimische und Reisende am heutigen Donnerstag auf schwierige Wetterbedingungen gefasst machen. Nach der starken Hitzewelle, die zahlreiche Waldbrände in fast allen Landesteilen verursachte, melden die Wetterdienste heftige Unwetter mit Sturm, Starkregen und Gewittern. Damit endet zwar die wochenlange Trockenheit, durch Blitze könnten jedoch auch neue Feuer entfacht werden.



Für Griechenland ist die angekündigte Wetterlage Fluch und Segen zugleich: Der erwartete Regen wird dringend gebraucht, um die ausgetrocknete Vegetation mit Wasser zu versorgen und die Waldbrandgefahr zu senken, die begleitenden Gewitter sorgen allerdings für neue Risiken. Bereits am Mittwoch informierte der griechische Katastrophenschutzminister die Bevölkerung in einer Erklärung darüber, dass sich die Zivilschutzbehörden für ein rasches Eingreifen bereitmachen.Zunächst müssen sich die Menschen im Nordwesten Griechenlands auf Gewitter, Sturm und Hagel gefasst machen: Von der Halbinsel Chalkidiki zieht das Unwetter am Donnerstagmorgen in Richtung Süden. Voraussichtlich gegen Mittag wird es die mittelgriechischen Regionen Fthiotida, Fokida und Viota erreichen, bevor es sich bis in die Nachtstunden weiter nach Attika, Korinthia und Argolis auf der Peloponnes bewegt. Ebenfalls von der Unwetterwarnung betroffen ist die Hauptstadt Athen. Zum Wochenende ist jedoch bereits Wetterbesserung in Sicht, dann soll das Tiefdruckgebiet abziehen.Während der Gewitter sollten sich Reisegäste nach Möglichkeit in ihren Unterkünften aufhalten und die Situation vor Ort in den lokalen Medien verfolgen. Wenn in Wohnmobilen oder auf Segelschiffen übernachtet wird, ist laut Wetterdienst besondere Vorsicht angebracht. Auch die Gefahr weiterer Waldbrände sei nicht zu unterschätzen, wenn Blitze vor dem Einsetzen des Regens auf die ausgedörrte Landschaft treffen. Zuletzt mussten in mehreren griechischen Urlaubsgebieten Reisende in Sicherheit gebracht werden, weil sich große Feuer ihren Hotels näherten.