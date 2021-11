Griechenland: Streik der Hafenarbeiter vom 10. bis 12. November

München, 10.11.2021 | 10:06 | rpr

In Griechenland geht der Streik der Hafenarbeiter in die nächste Runde. Bereits in der vergangenen Woche riefen die Mitarbeiter am Hafen von Piräus zur Arbeitsniederlegung auf, nun wurde ein landesweiter Arbeitsstillstand anberaumt. Wie die Greek Travel Pages berichten, müssen sich Schiffspassagiere zwischen dem 10. und 12. November auf Einschränkungen und Ausfälle im Fährenverkehr in gesamt Griechenland einstellen.



Zwischen dem 10. und 12. November kommt es in gesamt Griechenland zu einem Arbeitsausstand der Hafenmitarbeiter und Seeleute.



Grund für den Streik



Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung hat die Panhellenische Gewerkschaft für Schifffahrt, kurz PNO. Diese fordert verbesserte Arbeitsbedingungen der Hafenmitarbeiter und Seeleute in gesamt Griechenland. Demnach soll der Protest zu einer Überarbeitung der Tarifverträge mit einer Aufstockung der Gehälter führen. Bereits in der vergangenen Woche kam es am Hafen von Piräus an der Küste Athens zum Streik aufgrund der Bedingungen in der Arbeitssicherheit. Auch hier wurde für den 10. November ab 10:30 Uhr zu einem erneuten Protest aufgerufen.



Verlängerung des Streiks möglich



Wie aus Medienberichten hervorgeht, warnt die PNO vor einer Verlängerung des Streiks. Demnach kann es auch über die anberaumten 48 Stunden hinaus zu weiteren Protesten kommen. Demzufolge wird Passagieren geraten, sich auch über die Streikzeiten hinaus aktuelle Informationen zu ihren Fährenverbindungen einzuholen. Mit Start der Arbeitsniederlegung am 10. November um 06:01 Uhr müssen sich Reisende bis voraussichtlich kommenden Freitag auf einen Stillstand des Fährenverkehrs in gesamt Griechenland einstellen. Das Ende des Streiks wurde im Zuge der anberaumten 48 Stunden auf ebenfalls 06:01 Uhr angesetzt. Wie aus der Greek Travel Pages hervorgeht, ist in diesem Zeitraum mit Fährenausfällen und Einschränkungen im Hafenbetrieb zu rechnen. Reisende, die für diesen Zeitraum ein Ticket für die Fähre gebucht haben, wird geraten, sich an die örtliche Hafenbehörde oder den jeweiligen Reiseveranstalter zu wenden. Darüber hinaus kann es in der Nähe von Großhäfen, öffentlichen Plätzen sowie vor Gewerkschafts- und Regierungsgebäuden zu Demonstrationen kommen – hier sind Ausschreitungen möglich, außerdem sind lokale Verkehrsstörungen nicht auszuschließen.Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung hat die Panhellenische Gewerkschaft für Schifffahrt, kurz PNO. Diese fordert verbesserte Arbeitsbedingungen der Hafenmitarbeiter und Seeleute in gesamt Griechenland. Demnach soll der Protest zu einer Überarbeitung der Tarifverträge mit einer Aufstockung der Gehälter führen. Bereits in der vergangenen Woche kam es am Hafen von Piräus an der Küste Athens zum Streik aufgrund der Bedingungen in der Arbeitssicherheit. Auch hier wurde für den 10. November ab 10:30 Uhr zu einem erneuten Protest aufgerufen.Wie aus Medienberichten hervorgeht, warnt die PNO vor einer Verlängerung des Streiks. Demnach kann es auch über die anberaumten 48 Stunden hinaus zu weiteren Protesten kommen. Demzufolge wird Passagieren geraten, sich auch über die Streikzeiten hinaus aktuelle Informationen zu ihren Fährenverbindungen einzuholen.

Weitere Nachrichten über Reisen

10.11.2021 Frankreich: Senioren gelten nur mit Booster als Geimpfte Frankreich erhöht den Druck auf ältere Menschen, sich eine Corona-Booster-Impfung geben zu lassen. Ab Mitte Dezember ist der Erhalt des Geimpftenstatus an diese Bedingung geknüpft. Frankreich erhöht den Druck auf ältere Menschen, sich eine Corona-Booster-Impfung geben zu lassen. Ab Mitte Dezember ist der Erhalt des Geimpftenstatus an diese Bedingung geknüpft.

10.11.2021 Marokko beendet nächtliche Ausgangssperre Marokko hat die nächtliche Ausgangssperre zum 10. November aufgehoben. Sie galt mit unterschiedlichen Zeiten seit März 2020. Marokko hat die nächtliche Ausgangssperre zum 10. November aufgehoben. Sie galt mit unterschiedlichen Zeiten seit März 2020.

10.11.2021 Martinique verkürzt Ausgangssperre Auf den Französischen Antillen wurden die Corona-Bestimmungen angepasst. Die Ausgangssperre auf Martinique wurde dabei verkürzt. Auf den Französischen Antillen wurden die Corona-Bestimmungen angepasst. Die Ausgangssperre auf Martinique wurde dabei verkürzt.

10.11.2021 Griechenland erleichtert Inlandsflüge für Minderjährige bis 17 Jahre Griechenland erlaubt seit dem 8. November Personen zwischen vier und 17 Jahren den Zutritt zu Inlandsflügen mit einem negativen Corona-Selbsttest. Zuvor wurden diese nur bis elf Jahre akzeptiert. Griechenland erlaubt seit dem 8. November Personen zwischen vier und 17 Jahren den Zutritt zu Inlandsflügen mit einem negativen Corona-Selbsttest. Zuvor wurden diese nur bis elf Jahre akzeptiert.