Griechenland: Neue Corona-Maßnahmen nur für Ungeimpfte

München, 12.07.2021 | 11:22 | soe

Griechenland will vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen von künftigen neuen Corona-Beschränkungen ausnehmen. Nach Aussage von Entwicklungsminister Adonis Georgiadis gegenüber dem Fernsehsender Skai habe niemand das Recht, Personen mit Impfschutz weiterhin in ihren Freiheiten zu beschränken. Griechenland verzeichnet derzeit steigende Inzidenzwerte, einen neuen generellen Lockdown soll es nach aktuellem Stand aber nicht geben.



Welche Maßnahmen Griechenland auch immer künftig gegen die Corona-Pandemie ergreifen wird, vollständig Geimpfte sollen sich nicht mehr an die Auflagen halten müssen. Diese Auffassung vertrat Minister Georgiadis in einem Interview, das der griechische Fernsehsender Skai am 11. Juli ausstrahlte. Nach Aussage des Politikers hätten diese Personen mit dem Erhalt der Impfung ihre Pflicht getan und liefen nicht mehr Gefahr, durch eine Corona-Infektion mit schwerem Verlauf auf einer Intensivstation behandelt werden zu müssen. Demzufolge dürften auch keine Ausgangsbeschränkungen mehr für sie erlassen werden, ein neuer genereller Lockdown sei für Griechenland somit ausgeschlossen.Um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen und mehr Sicherheit zu schaffen, sollen nach Plänen der griechischen Regierung künftig Bars, Clubs und Unterhaltungsstätten ihre Räumlichkeiten speziell kennzeichnen. Die Einrichtungen dürfen selbst entscheiden, ob sie nur noch für Geimpfte und Genesene öffnen wollen („Vaccinated-only spaces“) oder auch ungeimpfte Gäste mit negativem Test einlassen möchten („Mixed spaces“). Innenräume für gemischtes Publikum dürfen nur 25 bis 75 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen, für Räume ausschließlich für Geimpfte und Genesene sind 75 bis 80 Prozent Auslastung zulässig. Minister Georgiades warnte in dem Fernsehinterview vor sehr hohen Geldstrafen für Betreiber, die ihre zulässigen Kapazitäten überschreiten. Über die konkrete Umsetzung der Maßnahme soll im Laufe dieser Woche diskutiert werden. Angesichts der steigenden Inzidenzwerte sei es möglich, dass zunächst nur Räumlichkeiten für Geimpfte und Genesene zugelassen werden.Seit Ende Juni steigen die Fallzahlen des Coronavirus in Griechenland wieder deutlich an, nachdem sich die Pandemielage zuvor über gut sechs Wochen kontinuierlich verbessert hatte. Zuletzt hat sich die landesweite Inzidenz innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Da sich in der neuen Welle vor allem junge Menschen mit dem Virus infizieren und viele Ausbrüche ihren Ursprung in Unterhaltungslokalen des Nachtlebens haben, wurden die Auflagen für diese Betriebe nun verschärft. Seit dem 8. Juli dürfen die Gäste von Nachtclubs und Diskotheken nur noch sitzen, es herrschen ein Tanzverbot und Kapazitätsbeschränkungen der Innenräume.