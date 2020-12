Griechenland erlässt Quarantäne für alle Einreisenden ab 18. Dezember

München, 08.12.2020 | 08:21 | soe

Über die Feiertage zieht Griechenland im Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie die Einreisebestimmungen für Besucher an. Ab dem 18. Dezember müssen sich alle Einreisenden aus dem Ausland in eine zehntägige Quarantäne begeben. Zusätzlich verschärfen sich die Maßnahmen für verpflichtende Corona-Tests. Die neue Regelung gilt zunächst bis zum 7. Januar.



Griechenland schickt ab dem 18. Dezember alle Einreisenden aus dem Ausland verpflichtend in Quarantäne.

Vom 18. Dezember an müssen sich Einreisende aus dem Ausland auf strengere Regeln beim Grenzübertritt nach Griechenland einstellen, wie der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas am 7. Dezember bekanntgab. So müssen internationale Reisende ihren Aufenthalt über die Feiertage und den Jahreswechsel mit einer verpflichtenden zehntägigen Quarantäne beginnen. Die griechischen Behörden machten keine Angaben dazu, ob die Isolation durch ein negatives Corona-Testergebnis frühzeitig beendet werden kann. Deshalb ist davon auszugehen, dass Reisende die vollen zehn Tage in Quarantäne verbringen müssen.Zusätzlich zu der neuen Isolationsvorgabe müssen Reisende beim Grenzübertritt einen Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Er ersetzt jedoch nicht das darüber hinaus geforderte negative PCR-Test-Ergebnis, das Griechenland-Besucher bereits mitbringen müssen. Dieses darf maximal 72 Stunden alt sein. Am 4. Dezember hatten die Behörden zudem verkündet, dass bei Einreisen auf dem Landweg Personen mit einem positiven Testergebnis der Grenzübertritt verweigert wird. Wer derzeit über Land nach Griechenland einreisen möchte, muss sich unabhängig von seiner Nationalität einem Antigen-Schnelltest unterziehen, der von der griechischen Gesundheitsorganisation EODY vor Ort durchgeführt wird.Griechenland hat zudem den Lockdown bis zum 7. Januar verlängert. Das bedeutet, dass Schulen und gastronomische Betriebe weiterhin geschlossen bleiben und die Bürger sich an eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr halten müssen. Reisen zwischen den einzelnen griechischen Regionen ohne einen triftigen Grund bleibt bis zum 7. Januar ebenfalls verboten.