Griechenland: Streik im Fährverkehr am 1. Mai

München, 21.04.2022 | 14:34 | soe

In Griechenland wurde für den 1. Mai ein Streik der Seeleute angekündigt. Für 24 Stunden soll an den Häfen die Arbeit landesweit niedergelegt werden, wodurch auch sämtliche Fährverbindungen entfallen. Urlauber und Urlauberinnen müssen somit auf alternative Beförderungsmittel zwischen dem Festland und den Inseln zurückgreifen, beispielsweise auf verfügbare Inlandsflüge.



In Griechenland werden am 1. Mai alle öffentlichen betriebenen Schiffe und Fähren bestreikt.

Wie mehrere griechische Medien übereinstimmend berichten, hat die Gewerkschaft Panhellenische Schifffahrtsföderation (PNO) für den 1. Mai zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Dieser soll sich auf sämtliche Schiffskategorien erstrecken, somit sind auch Fähren betroffen. Beginnen soll der Arbeitsausstand um 0:01 Uhr, das Ende ist für Mitternacht vorgesehen. Ziel der Protestaktion ist es laut einer Mitteilung der Gewerkschaft, Solidarität mit der Arbeiterbewegung zu zeigen. Der 1. Mai ist in Griechenland ebenso wie in Deutschland als „Tag der Arbeit“ ein Feiertag. Da er in diesem Jahr jedoch auf einen Sonntag fällt, werden die damit verbundenen Geschäftsschließungen und Ruhezeiten auf den darauffolgenden Montag verlegt.In Griechenland entfallen ab dem 1. Mai die coronabedingten Zugangsbeschränkungen für öffentliche Einrichtungen und Innenräume. Dann sind Restaurants, Bars und Veranstaltungen wieder zugänglich, ohne dass Besucher und Besucherinnen einen negativen Test, einen Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen müssen. Ob die Abschaffung der Nachweispflicht jedoch auch für die Einreise nach Griechenland gelten soll, steht bisher jedoch noch nicht final fest. Nach aktuellem Stand müssen sich Urlauberinnen und Urlauber ab einem Alter von fünf Jahren für die Einreise an die 3G-Regel halten.Eine Rolle bei der Entscheidung über die Abschaffung oder vorläufige Beibehaltung der Einreiseregeln dürfte auch der Pandemieverlauf während des griechischen Osterfestes spielen. In dem südosteuropäischen Land werden diese Feiertage nach orthodoxem Glauben begangen und nach dem Julianischen Kalender berechnet, während Deutschland und viele andere westliche Länder Ostern nach dem Gregorianischen Kalender festlegen. Das griechische Osterfest 2022 findet vom 22. bis zum 25. April statt.