Griechenland: Streik im Fährbetrieb im Oktober

München, 07.10.2024 | 17:01 | ksu

Am 22. und 23. Oktober 2024 stellen die griechischen Fährverbindungen im gesamten Land den Betrieb ein. Die Panhellenische Seemannsgewerkschaft (PNO) hat zu einem 48-stündigen Streik aufgerufen. Reisende sollten sich frühzeitig über Ausfälle und Alternativen informieren.



Reisende, die am 22. oder 23. Oktober 2024 eine Fährüberfahrt in Griechenland geplant haben, sollten sich frühzeitig über mögliche Ausfälle informieren. Aufgrund eines landesweiten Streiks der Fährverbindungen, zu dem die Panhellenische Seemannsgewerkschaft (PNO) aufgerufen hat, werden sowohl Passagier- als auch Schnellfähren in ganz Griechenland ihren Betrieb einstellen. Reisende sollten sich bei ihren Reiseveranstaltern oder den lokalen Hafenbehörden über aktuelle Entwicklungen informieren und alternative Reisemöglichkeiten in Betracht ziehen.Der Streik der Seemannsgewerkschaft richtet sich gegen die aktuellen Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhne. Die PNO fordert eine Lohnerhöhung von 12 Prozent, um die steigenden Lebenshaltungskosten abzufangen. Zudem kritisiert die Gewerkschaft, dass viele Fährunternehmen ihre Betriebszeiten verkürzt hätten, wodurch die Besatzungen oft zu Saisonarbeitenden würden.Die Gewerkschaft betont, dass die Gewinne in der Schifffahrtsbranche gestiegen seien, die Besatzungen jedoch davon nicht profitieren würden. Durch die Verkürzung der Einsatzzeiten der Fähren würde sich die Unsicherheit der Arbeitsverhältnisse verschärfen, was die PNO mit dem 48-stündigen Streik anprangert.