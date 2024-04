Griechenland: Streik im Fähr- und Flugverkehr angekündigt

München, 08.04.2024 | 13:29 | ksu

Am Mittwoch, den 17. April, streikt das Fährpersonal in Griechenland. Reisende, die auf den Transport von und zu den griechischen Ferieninseln angewiesen sind, müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Auch der Flugverkehr ist am 9. April von einem vierstündigen Streik betroffen.



Reisende müssen sich im April und Mai auf mehrere Streiks in Griechenland einstellen.

Die Seefahrerinnen und Seefahrer Griechenlands werden sich am Mittwoch, dem 17. April, einem landesweiten Generalstreik anschließen. Wie der zuständige Gewerkschaftsverband GSEE mitteilte, verbleiben alle Schiffe und Fähren an diesem Tag im Hafen. Reisende müssen sich während des 24 Stunden andauernden Arbeitsausstandes auf zahlreiche Verspätungen und Ausfälle einstellen. Das beliebte Inselhopping zwischen den rund 3.000 griechischen Inseln dürfte damit an diesem Tag nicht möglich sein. Vor allem die größeren Inseln mit stark frequentierten Fährverbindungen sind von dem Streik betroffen. Urlauberinnen und Urlaubern wird empfohlen, ihre Reise an einem anderen Tag anzutreten oder notfalls auf eine Flugverbindung auszuweichen. Die großen Eilande wie Korfu, Kos, Kreta oder Mykonos lassen sich auch per Direktflug erreichen.Der Fährstreik folgt dem Aufruf des Verbands der Beschäftigten (ADEDY). Diese wollen mit einem landesweiten Generalstreik am 21. Mai für die Bekämpfung der Inflation und einen angemessenen Lebensstandard demonstrieren. Ziele des Generalstreiks sind unter anderem die Erhöhung der Gehälter von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie die Einführung von Tarifverträgen. Auch eine Anhebung der Zulage für risikoreiche Arbeiten steht im Fokus. Der Verband der Seeleute GSEE begründet seine Teilnahme damit, dass Beschäftigte in der Seefahrt oft nur saisonal tätig sind und sie daher die hohen Lebenshaltungskosten besonders belasten. Auch die Arbeitslosenunterstützung für Seefahrerinnen und Seefahrer ist nach Aussage der GSEE vergleichsweise niedrig.Auch der Flugsektor wird zeitnah von einem Streik betroffen sein. Wie die griechische Gewerkschaft der Fluglotsen und Fluglotsinnen mitteilte, wird am Dienstag, dem 9. April, ein vierstündiger Arbeitsausstand erwartet. Reisende müssen daher ab 8 Uhr mit Einschränkungen im Flugverkehr rechnen. Dem Streik zugrunde liegt der Todesfall eines Fluglotsen während seines Dienstes am Flughafen von Thessaloniki. Die Beschäftigten fordern deshalb höhere Einstellungsquoten und die ständige Anwesenheit von medizinischem Personal.