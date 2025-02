Griechenland: Taxifahrer in Athen streiken am 19. Februar

München, 14.02.2025 | 13:19 | sei

Am 19. Februar 2025 wird es in Athen zu erheblichen Einschränkungen im Taxiverkehr kommen. Die Gewerkschaft der attischen Taxifahrenden (SATA) hat einen 24-stündigen Streik angekündigt. Die Proteste richten sich gegen regulatorische Änderungen und den Wettbewerb mit Plattformen wie Uber und Bolt.



Reisende in Athen müssen sich am 19. Februar durch Behinderungen aufgrund eines Taxistreiks einstellen.

Der Streik beginnt am 19. Februar um 6 Uhr und endet am 20. Februar um 6 Uhr. Organisiert wird er von der Taxifahrergewerkschaft SATA, die sich gegen unfaire Wettbewerbsbedingungen wehrt. Laut der Gewerkschaft gefährden Plattformen wie Uber und Bolt die Existenz vieler Taxifahrerinnen und Taxifahrer, da sie mit Rabatten und flexiblen Tarifen arbeiten, die den regulierten Taxitarif untergraben. Zusätzlich kritisieren die Streikenden, dass Mietwagen mit Fahrerin oder Fahrer nicht streng genug reguliert werden und fordern ein verpflichtendes digitales Register, um Verstöße besser nachverfolgen zu können. Ein weiterer zentraler Punkt ist der uneingeschränkte Zugang zu Busspuren für Taxis, um den Service effizienter zu gestalten und Staus zu umgehen. Zudem setzt sich die Gewerkschaft für eine Verschiebung der geplanten Pflicht zur Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge ein, die derzeit ab 2026 gelten soll. Stattdessen soll diese Frist bis 2035 verlängert werden. Eine weitere Forderung betrifft die Erhöhung des Mindestpreises für vertraglich gebundene Fahrten, der um 33 Prozent steigen soll​​​.

Während des Streiks wird es für Reisende und Einheimische in Athen deutlich schwieriger sein, Taxis zu finden. Besonders betroffen sind Fahrten zum und vom Flughafen sowie zu wichtigen Bahnhöfen und touristischen Sehenswürdigkeiten. Wer an diesem Tag auf ein Taxi angewiesen ist, sollte frühzeitig alternative Transportmöglichkeiten wie öffentliche Verkehrsmittel oder private Transfers in Betracht ziehen​.Die griechische Regierung hat bisher nicht auf die Forderungen der Gewerkschaft reagiert. Die Taxifahrergewerkschaft SATA ruft jedoch auch andere Taxigewerkschaften in ganz Griechenland zur Teilnahme am Streik auf. Sollte es zu keiner Einigung kommen, sind weitere Proteste nicht ausgeschlossen​.