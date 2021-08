Griechenland: Testpflicht nun auch bei Rückreise von Inseln auf Festland

München, 09.08.2021 | 12:00 | soe

Griechenland hat zum 9. August die Reisebestimmungen für Inlandsflüge aktualisiert. Von nun an müssen auch Passagiere, die ab den griechischen Inseln zurück aufs Festland reisen, einen negativen Corona-Test oder alternativen Nachweis vorlegen. Bisher galt diese Regelung nur bei Reisen vom Festland auf die Inseln, in der Gegenrichtung waren keinerlei Dokumente nötig.



Die neue Verordnung wurde am 7. August durch die Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA) veröffentlicht, wie Greek Travel Pages berichtet. Sie ist am heutigen Montag in Kraft getreten und soll vorerst bis zum 16. August Gültigkeit behalten. Wie die Regelungen festlegen, dürfen ab sofort nur noch diejenigen Passagiere einen Flug von einer griechischen Insel in Richtung Festland besteigen, die einen von drei akzeptierten Nachweisen erbringen können.Die erste Option ist ein Zertifikat über eine vor mindestens 14 Tagen abgeschlossene vollständige Impfung gegen COVID-19, Option zwei ein höchstens 180 Tage alter Genesungsnachweis. Alternativ wird auch ein aktueller negativer Corona-Test anerkannt. Dabei darf es sich um einen höchstens 72 Stunden alten PCR- Test, einen frühestens 48 Stunden vor Reiseantritt durchgeführten Antigen-Schnelltest oder einen maximal 24 Stunden alten Selbsttest handeln. In diesem Punkt unterscheiden sich die Regularien von denen für Reisen vom Festland auf die griechischen Inseln: Erwachsene Reisende ab 18 Jahre dürfen nur bei Flügen ab den griechischen Inseln aufs Festland einen Selbsttest vorlegen, beim Hinflug brauchen sie einen Antigen- oder PCR-Test.Die verschärften Maßnahmen sollen die griechische Regierung dabei unterstützen, die aktuelle Pandemiewelle im Land zu brechen. Die Infektionskurve stieg seit Ende Juni wieder stark an. Seit gut drei Wochen ist das Wachstum der Neuinfektionsraten nicht mehr exponentiell, die Zahlen haben sich auf verhältnismäßig hohem Niveau stabilisiert. Aus deutscher Sicht gilt Griechenland nicht als Hochrisikogebiet, es herrscht keine Reisewarnung. Für die Einreise aus Deutschland benötigen Urlauber einen Impf- oder Genesungsnachweis beziehungsweise einen negativen Corona-Test, der ein Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test sein darf.