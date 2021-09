Griechenland: Thessaloniki erhält neuen Stadtpark

München, 13.09.2021 | 14:30 | soe

Die griechische Stadt Thessaloniki wird ein bisschen grüner: Auf dem Gelände einer historischen Kaserne soll ein neuer Stadtpark entstehen. Wie die Griechenland Zeitung berichtet, ist die Schaffung von Sport- und Kulturräumen geplant, der Großteil des Gebietes soll jedoch aus einer Grünanlage bestehen. Thessaloniki erhofft sich damit mehr Lebensqualität für seine Einwohner sowie einen neuen Anziehungspunkt für Touristen.



Thessaloniki bekommt einen neuen Stadtpark (Symbolbild).

Die Bebauungspläne für das Areal der ehemaligen „Pavlos Melas“-Kaserne im Vorort Stavroupolis wurden kürzlich durch einen Präsidialerlass genehmigt. Das Gelände liegt im nordwestlichen Teil der Metropolregion Thessaloniki. Auf einer Fläche von 34,59 Hektar soll das frühere Armeelager nun in ein Naherholungsgebiet umgewandelt werden, wobei für mehr als 90 Prozent des Gebiets öffentliche Grünflächen vorgesehen sind. Die bereits bestehenden Gebäude wurden zu einem Großteil als Denkmäler ausgewiesen und sollen erhalten und saniert werden.Wie die städtischen Behörden mitteilen, sollen höchstens sieben Prozent der Fläche bebaut werden. Geplant ist die Nutzung der Gebäude als Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Sportstätten. Aber auch Büros, Beherbergungsbetriebe und Geschäfte finden in dem Komplex Platz. Wie der stellvertretende Minister für Umwelt und Energie Nikos Tagaras erklärt, soll der Park zum einen als historisches Wahrzeichen dienen und zum anderen die Lebensqualität der Stadtbewohner erhöhen. Auch zu einem Anziehungspunkt für Touristen mit einer modernen Umgebung für Spaziergänge, Sport und Freizeit wird sich die Anlage nach den Plänen der Behörden entwickeln.Die Hafenstadt am Thermaischen Golf ist das Eingangstor zu den beliebten Urlaubsregionen der Halbinsel Chalkidiki, hat Urlaubern aber auch selbst viel zu bieten. Vom Spaziergang an der malerischen Uferpromenade über einen Bummel durch die bunten Gassen des Ladadika-Viertels bis zum Erklimmen des Weißen Turms für ein wunderbares Stadtpanorama präsentiert sich Thessaloniki als vielseitiges Reiseziel. Über den internationalen Flughafen ist die Stadt von mehreren deutschen Airports aus mit Direktflügen zu erreichen.