Griechenland erhöht Touristensteuer: Neue Abgaben für Unterkünfte und Kurzzeitvermietungen

München, 25.09.2024 | 11:39 | nmh

Die griechische Regierung hat eine deutliche Erhöhung der sogenannten Klimaschutzabgabe für Hotels und Ferienunterkünfte angekündigt. Reisende in Griechenland müssen besonders in der Hauptreisezeit zwischen April und Oktober mit höheren Gebühren rechnen. Die Maßnahme wurde als Teil eines umfassenden Plans zur Förderung nachhaltigen Tourismus und zur Bewältigung der Wohnraumkrise vorgestellt.



Während der Hauptreisezeit von April bis Oktober 2025 wird die Touristensteuer für Unterkünfte in Griechenland erheblich erhöht. Die Gebühren sind nach Unterkunftskategorie gestaffelt: Für 1- und 2-Sterne-Hotels wird die Abgabe um 0,50 Euro auf 2,00 Euro pro Nacht erhöht, bei 3-Sterne-Hotels steigt die Gebühr auf 5,00 Euro. Besonders betroffen sind 4- und 5-Sterne-Hotels, wo die Abgabe auf 10,00 bzw. 15,00 Euro pro Übernachtung angehoben wird. Außerhalb der Hauptreisezeit gelten weiterhin die bisherigen niedrigeren Gebühren.Neben der Erhöhung der Abgabe hat die griechische Regierung auch neue Maßnahmen zur Regulierung von Kurzzeitvermietungen ergriffen. In einigen zentralen Bezirken Athens, darunter Syntagma und Exarchia, soll ein temporäres Verbot für neue Kurzzeitvermietungen eingeführt werden. Ziel ist es, die Wohnraumkrise in diesen sehr nachgefragten Vierteln zu entschärfen und das ursprüngliche Stadtbild zu bewahren. Diese Maßnahme soll zunächst mindestens ein Jahr lang gelten.Tourismusministerin Olga Kefalogianni betonte, dass die neuen Maßnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Tourismusmodells in Griechenland beitragen sollen. Die zusätzlichen Einnahmen aus der Klimaschutzabgabe werden in Infrastrukturprojekte und den Umweltschutz fließen. Gleichzeitig sollen die neuen Regeln für Kurzzeitvermietungen die angespannte Wohnsituation in Athen verbessern.