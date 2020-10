Flughafen geschlossen: Unwetter auf Kreta sorgt für Reise-Einschränkungen in Griechenland

München, 21.10.2020 | 09:20 | soe

Auf Kreta kommt es durch heftige Unwetter derzeit zu Einschränkungen für Urlauber. In der Nacht zum 20. Oktober war ein starkes Gewitter über die griechische Insel gezogen, das in Hotels und an Stränden massive Schäden anrichtete. Erst ab Donnerstag soll sich die Wetterlage auf Kreta beruhigen.



Auf Kreta sorgt ein heftiges Unwetter derzeit für Einschränkungen.



Nach Medienberichten beklagen Kretas Einwohner nicht nur Schäden an Privathäusern und Hotelanlagen, sondern auch an mehreren Stränden. Dort wurden Sonnenliegen und weiteres Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen, auf dem Sand sammelten sich Algen und Treibgut aus dem Meer. Momentan laufen auf Kreta bereits die Aufräumarbeiten, Meteorologen sagen allerdings erst gegen Ende der Woche eine deutliche Wetterbesserung voraus. Der Gewittersturm zog am 20. Oktober zwischen 2:30 und 3 Uhr nachts auf. Neben heftigen Regenfällen verzeichnete die Insel örtlich auch Hagelschauer, diese beeinträchtigten besonders die Region um die Küstenstadt Malia. Dort wurden Fahrzeuge beschädigt und Fensterscheiben eingeschlagen. Auch in Kretas Hauptstadt Heraklion gab es nächtlichen Dauerregen, der Keller überflutete und Bäume zum Umsturz brachte. Zudem musste der Flughafen Heraklion für mehrere Stunden geschlossen werden. Betroffen ist auch die beliebte Touristenstadt Chania. In einigen Regionen Kretas kam es zu Stromausfällen.Nach Medienberichten beklagen Kretas Einwohner nicht nur Schäden an Privathäusern und Hotelanlagen, sondern auch an mehreren Stränden. Dort wurden Sonnenliegen und weiteres Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen, auf dem Sand sammelten sich Algen und Treibgut aus dem Meer. Momentan laufen auf Kreta bereits die Aufräumarbeiten, Meteorologen sagen allerdings erst gegen Ende der Woche eine deutliche Wetterbesserung voraus.

