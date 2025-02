Griechenland: Unwetterwarnung für Korfu, Kreta und weitere Urlaubsregionen

München, 27.02.2025 | 11:25 | ksu

Für Teile Westgriechenlands und die Ionischen Inseln, darunter Korfu und Zakynthos, wurde am Donnerstag eine Notfall-Wetterwarnung ausgegeben. Die Behörden erwarten starke Regenfälle und teils heftige Gewitter, die bis in die Abendstunden andauern könnten. Besonders betroffen sind die Regionen Achaia, Ilia und Aetolia-Akarnanien.



Korfu, Kreta und weitere griechische Urlaubsregionen stehen vor schweren Unwettern.

Aufgrund der bevorstehenden Unwetter über Teilen Griechenlands raten die örtlichen Behörden, nicht notwendige Reisen zu vermeiden – insbesondere in Gebieten, die für Überschwemmungen anfällig sind. Einwohnerinnen und Einwohner der betroffenen Regionen sowie Reisende vor Ort sollten sich auf mögliche Straßensperrungen und wetterbedingte Verzögerungen einstellen. Neben Westgriechenland und den Ionischen Inseln warnte der nationale Wetterdienst EMY auch für Teile der südlichen Peloponnes, Epirus, die östliche Ägäis, Kreta und die Dodekanes-Inseln vor starken Unwettern. In der Region Attika, einschließlich Athen, werden am Nachmittag vereinzelte Gewitter erwartet.Laut Wetterprognosen soll sich die Lage ab den späten Abendstunden allmählich entspannen. Dennoch bleiben lokale Gewitter und starke Regenfälle vor allem in Küstenregionen bis in die Nacht hinein möglich. Personen, die sich in den betroffenen Gebieten aufhalten, sollten Verzögerungen im Nah- und Fernverkehr einplanen.