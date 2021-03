Griechenland: Urlaub ab Mai möglich?

Griechenland rechnet mit einem touristischen Neustart im Mai 2021. Entsprechende Pläne gab die griechische Regierungssprecherin Aristotelia Peloni am 8. März in einer Pressekonferenz bekannt. Zuvor sollen bereits im März erste Lockerungen im öffentlichen Leben Griechenlands in Kraft treten, die Wiederöffnung für den internationalen Reiseverkehr wird vom Fortschritt der Impfkampagne sowie der Entwicklung der Infektionslage abhängen.



Griechenland will sich ab Mai 2021 wieder für den internationalen Tourismus öffnen.



Hoffnung auf Impfungen



Voraussetzung für jegliche Öffnungsschritte bleibt jedoch eine Entspannung der Corona-Lage im Land, die auch durch die laufende Impfkampagne erreicht werden soll. Bislang haben knapp sieben Prozent der Bevölkerung die erste Impfdosis erhalten, rund 3,5 Prozent sind schon vollständig immunisiert. Große Hoffnungen ruhen auch auf dem Impffortschritt in anderen Ländern. So laufen bereits Gespräche zwischen Griechenland und Zypern sowie Israel, um durch „Impfkorridore“ die Einreise für Personen mit vollständiger Corona-Impfung ohne Einschränkungen zu erlauben.



Einreise nach Griechenland



Noch in diesem Monat planen die griechischen Behörden erste Öffnungsschritte, so sollen die Bildungseinrichtungen den Präsenzbetrieb wiederaufnehmen und der Einzelhandel von den Beschränkungen befreit werden. Ab April wird es bei erfolgreichem Verlauf der Impfkampagne möglich sein, die Freisitze von Restaurants und Cafés wieder zu öffnen. Die nächste Stufe soll dann ab Mai das Wiederanlaufen der touristischen Aktivitäten im Land darstellen. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, rund 20 Prozent der griechischen Bevölkerung arbeitet in diesem Sektor. Die Sommersaison gilt als richtungsweisend für die finanzielle Lage Griechenlands, das noch immer mit den Folgen einer Schuldenkrise kämpft.

