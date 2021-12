Griechenland: Einreise und Corona-Maßnahmen ab 24. Dezember verschärft

München, 23.12.2021 | 15:08 | soe

Griechenland verschärft zum Heiligabend erneut die Einreisebestimmungen sowie die Corona-Maßnahmen im Land. Wie Gesundheitsminister Thanos Plevris am Donnerstagmittag bekanntgab, wird ab dem 24. Dezember um 6 Uhr die Maskenpflicht ausgeweitet, zudem soll es strengere Testbestimmungen für Einreisende geben. Die neuen Maßnahmen gelten zunächst bis zum 2. Januar.



Auf einer Pressekonferenz kündigte die griechische Regierung insgesamt fünf Neuerungen an, die bereits ab morgen in Kraft treten sollen. Darunter sind auch erweiterte Testbestimmungen für Einreisende: Diese müssen zusätzlich zu dem bereits jetzt geforderten negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest, der unabhängig vom Impfstatus verlangt wird, auch am zweiten sowie am vierten Tag nach der Ankunft einen Corona-Test vornehmen lassen. Während mehrere griechische Medien diese Zusatztests als obligatorisch bezeichnen, deklarieren andere sie jedoch nur als dringende Empfehlung. Eine endgültige Klärung ist durch die Veröffentlichung der Informationen auf der Homepage des griechischen Gesundheitsministeriums zu erwarten, diese steht bislang noch aus.Definitiv verpflichtend wird ab morgen um 6 Uhr in Griechenland das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in allen öffentlichen Innen- und Außenbereichen. Davon eingeschlossen sind auch Unterhaltungsbetriebe, Restaurants und Fitnessstudios. Lediglich beim Verzehr von Speisen und Getränken darf die Maske abgenommen werden. In Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln muss es sich entweder um eine Doppelmaske oder einen nach dem KN95-Standard klassifizierten Schutz handeln. Öffentliche Veranstaltungen der Gemeinden zu Weihnachten und Neujahr werden in ganz Griechenland abgesagt. Darüber hinaus empfahl der Gesundheitsminister den Bürgerinnen und Bürgern dringlich, sich vor jeder Art von gesellschaftlichem Ereignis zu testen.Erst zum 19. Dezember hatte Griechenland seine Einreiseregeln für ausländische Besucher und Besucherinnen verschärft. Seither müssen auch Geimpfte und Genesene beim Grenzübertritt einen negativen Corona-Test vorlegen. Zunächst wollten die Behörden dafür ausschließlich PCR-Tests anerkennen, nach internationalen Protesten wurden die Bestimmungen jedoch noch einmal gelockert. Nun können Reisende entweder einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test oder einen maximal 24 Stunden alten Antigen-Schnelltest mitbringen.