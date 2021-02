Großbritannien plant Aufhebung aller Corona-Maßnahmen bis 21. Juni

München, 23.02.2021 | 11:59 | soe

Großbritannien stellt seinen Bürgern ein Ende aller Corona-Maßnahmen bis zum 21. Juni 2021 in Aussicht. Entsprechende Pläne hat Premierminister Boris Johnson am Abend des 22. Februar in London vorgestellt. Voraussetzung für das Ende des Lockdowns und der weiteren Einschränkungen sei allerdings, dass die Impfkampagne im Land weiterhin gut voranschreitet und keine neuen Virusmutationen auftreten.



In Großbritannien sollen bis zum 21. Juni 2021 alle Corona-Einschränkungen wegfallen.

Vorgesehen sind nach den Plänen der britischen Regierung mehrere Öffnungsschritte, die jeweils im Abstand von fünf Wochen in Kraft treten sollen. Dabei wollen sich die Behörden jedoch nicht auf konkrete Datumsangaben festlegen, sondern vielmehr nach den Infektionszahlen richten. Wie Johnson ankündigte, sei der Weg aus dem Lockdown unwiderruflich, solle jedoch mit aller gebotenen Vorsicht gegangen werden.Große Hoffnungen ruhen in Großbritannien auf dem vielversprechenden Beginn und Verlauf der Corona-Impfkampagne. Bislang haben bereits 17,5 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten, bis Ende Juli 2021 soll allen erwachsenen Briten ein Impfangebot unterbreitet werden. Dank der Immunisierung sowie der zuletzt strengen Lockdown-Politik sinken die Infektionszahlen in dem Inselstaat kontinuierlich. Aufgrund der grassierenden Mutationen sind sie jedoch noch immer deutlich höher als beispielsweise in Deutschland.Gemäß den Aussagen von Premier Johnson sollen in Großbritannien am 8. März die Bildungseinrichtungen in England wieder öffnen, Schottland und Wales haben bereits mit einer schrittweisen Wiedereinführung des Präsenzunterrichts begonnen. Parallel werden für englische Bürger wieder mehr soziale Kontakte erlaubt. Ab Ende März sollen in einem weiteren Schritt wieder Zusammenkünfte unter freiem Himmel von bis zu sechs Personen aus höchstens zwei Haushalten gestattet werden. Für Mitte April stellte die Regierung die Öffnung von Geschäften, Museen sowie den Außenbereichen der Gastronomie in Aussicht. Hotels in Großbritannien sollen nicht vor dem 17. Mai wieder Übernachtungsgäste empfangen dürfen.