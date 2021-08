Großbritannien fordert Reisepass für Einreise ab 1. Oktober

München, 24.08.2021 | 09:54 | rpr

Im Zuge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union müssen sich Reisende nach Großbritannien auf neue Einreisebestimmungen einstellen. Wie es auf der offiziellen Website der britischen Regierung heißt, gestattet das Land ab Oktober dieses Jahres die Einreise für Personen aus Deutschland nur noch mit Reisepass. Ein Visum wird für touristische Aufenthalte jedoch weiterhin nicht verlangt.



Bereits im Januar vergangenen Jahres ist das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union ausgetreten, nun zeichnen sich die Folgen für Einreisende aus EU- und EWR-Staaten sowie Bürger aus der Schweiz ab. Noch bis zum 30. September dieses Jahres ist für Reisende aus den genannten Staaten die Einreise nach Großbritannien mit dem nationalen Personalausweis möglich, ab dem 1. Oktober wird ausschließlich ein Reisepass akzeptiert. Dabei ist zu beachten, dass dieser über den gesamten Zeitraum des Aufenthaltes an Gültigkeit behalten muss. Personen, die über einen „Settled Status“ oder „Pre-Settled Status“ im Rahmen einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung verfügen, dürfen bis 2025 weiterhin mit ihrem nationalen Personalausweis einreisen.Trotz neuer Auflagen ist für die Einreise ins Vereinigte Königreich aus touristischen Zwecken weiterhin kein Visum nötig. Wie es auf der Homepage der deutschen Auslandsvertretung für das Vereinigte Königreich heißt, dürfen Besuch- und Geschäftsreisen von bis zu sechs Monaten ohne diese Art der Aufenthaltsbestätigung durchgeführt werden. Anders verhält es sich mit Personen, die ihren Wohnsitz ins Vereinigte Königreich verlegen möchten – hier ist die Beantragung eines Visums nötig.Die Einreise in das Vereinigte Königreich ist unter Einhaltung spezifischer Corona-Auflagen möglich. Da Deutschland der Kategorie Grün zugeordnet wird, wird nach Einreise keine anschließende Quarantäne gefordert. Jeder Reisende muss jedoch vor Einreise eine Online-Anmeldung durchführen sowie ein negatives COVID-19-Testergebnis vorgelegen, dessen Testentnahme nicht länger als 72 Stunden vor Einreise zurückliegt. Darüber hinaus wird am zweiten Tag nach der Einreise ein weiterer Corona-Test durchgeführt. Seitens des Robert Koch-Instituts gilt Großbritannien seit dem 7. Juli 2021 als Hochrisikogebiet. Demzufolge besteht für Reiserückkehrer nach Deutschland eine grundsätzliche Test- und Quarantänepflicht, von der gegen das Coronavirus Geimpfte und von COVID-19 Genesene befreit sind.