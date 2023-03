Großbritannien: Streiks schränken das Reisen ein

München, 09.03.2023 | 15:31 | spi

In Großbritannien findet am Freitag, dem 15. März, ein landesweiter Streik statt. Mitglieder der Gewerkschaft der öffentlichen und kommerziellen Dienste (PCS) sind an der Arbeitsniederlegung beteiligt. Das öffentliche Leben wird eingeschränkt und es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Für Reisende ist der Streik des Grenzschutzes (Border Force) und der Londoner U-Bahn wohl am relevantesten.



Großbritannien und insbesondere London wird am 15. März landesweit bestreikt.



Londoner U-Bahn bestreikt



Fahrgäste müssen sich darauf einstellen, dass die U-Bahn am 15. März kaum oder gar nicht fahren wird. Als Alternative können der oberirdische Bahnverkehr und Busse genutzt werden, die nicht bestreikt werden. Da aber viele Menschen auf diesen Ersatz angewiesen sind, werden Bahnen und Busse sehr voll sein. Zudem werden einige Haltestellen nicht bedient. Wer in London auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, sollte daher mehr Wartezeit einplanen.



Längere Kontrollen an der Grenze



Die Gewerkschaft PCS fordert Lohnerhöhungen, bessere Renten und eine höhere Arbeitsplatzsicherheit. Es wird erwartet, dass sich viele Beschäftigte an dem Ausstand beteiligen werden. Bei der Londoner U-Bahn haben 99 Prozent des Personals dem Streik zugestimmt, die Wahlbeteiligung lag bei 77 Prozent. Beamtinnen und Beamte des Grenzschutzes, die ihre Streikbereitschaft bereits im Februar bewiesen haben, legen vom 15. März bis zum folgenden Tag um 7 Uhr morgens erneut die Arbeit nieder.

