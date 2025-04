Günstiger Urlaub 2025: In diesen Ländern ist der Euro besonders viel wert

In den beliebten Urlaubsländern bleibt der Euro stark. Insbesondere Ägypten bietet Urlauberinnen und Urlaubern 2025 gute Konditionen: Für einen Euro gibt es aktuell rund 55 ägyptische Pfund – fast doppelt so viel wie noch Anfang 2024. Auch in der Türkei ist der Euro im Vergleich zum Vorjahr deutlich stärker. Für einen Euro erhalten Reisende aktuell rund 40 türkische Lira. Trotz höherer Preise in den Touristenorten ist ein günstiger Strandurlaub an der Riviera oder ein Städtetrip nach Istanbul daher weiterhin gut möglich.

Fernreisen: Gute Wechselkurse in Argentinien, Vietnam und Mexiko

Fernreiseziele wie Argentinien und Vietnam locken nicht nur mit kultureller Vielfalt, sondern auch mit attraktiven Preisen. In Argentinien erhalten Reisende aktuell rund 1.164 argentinische Peso pro Euro – ebenfalls ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Auch Vietnam überzeugt mit einem Wechselkurs von rund 27.800 Dong pro Euro. In Mexiko bekommen Urlauberinnen und Urlauber rund 21,8 mexikanische Peso für einen Euro. Essen, Transport und Eintritte sind dadurch vielerorts günstiger als noch im vergangenen Jahr.

Europa: Ungarn und Rumänien weiterhin günstige Reiseziele

Auch innerhalb Europas lohnt sich ein Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. In Ungarn liegt der Wechselkurs bei rund 398 Forint pro Euro, in Rumänien bei etwa 5 Leu. Beide Länder gelten damit 2025 weiterhin als attraktive Ziele für Städtetrips oder Rundreisen, auch abseits der klassischen Touristenrouten.

Jetzt günstigen Urlaub buchen!