Hängeseilbrücke im Schwarzwald: Die Blackforestline feiert Eröffnung

Die Hängebrücke Blackforestline ist die neuste Attraktion im südlichen Schwarzwald. Mit einer Länge von 450 Metern überspannt die Stahlkonstruktion den Stübenbach und den sich daraus bildenden Todtnauer Wasserfall. Vom 27. bis zum 31. Mai fand das Eröffnungswochenende statt. Auch in Zukunft sollen Events Besucherinnen und Besucher nach Todtnau in den Schwarzwald locken.



Die Hängebrücke Blackforestline im Schwarzwald ist seit dem 27. Mai geöffnet. © Hängebrücke Todtnau GmbH & Co. KG

Je nachdem, wie viele Personen sich auf der Brücke befinden, hängt die Blackforestline 120 Meter hoch über dem Boden. Aus technischer Hinsicht dürfen bis zu 1.000 Menschen gleichzeitig auf die 1,20 Meter breite Hängebrücke. Die Betreiber der neuen Schwarzwald-Attraktion lassen allerdings nur 400 Personen zeitgleich den Drahtseilakt meistern, um so maximale Freiheit zu gewährleisten. Von der Brücke bietet sich den Besuchenden ein einzigartiger Ausblick auf den Todtnauer Wasserfall und die bergige Schönheit des Schwarzwaldes.Besucherinnen und Besucher dürfen die Hängebrücke nur mit einem gültigen Ticket überqueren. Für Erwachsene kostet eine Tageskarte inklusive Zugang zum Todtnauer Wasserfall 12 Euro, für Kinder 9 Euro. Dazu gibt es Rabatte für Gruppen. Vom 15. Februar bis zum 31. Oktober hat die Blackforestline von 9 bis 19:30 Uhr geöffnet, wobei der letzte Einlass um 19 Uhr gewährt wird. Zur Winterzeit vom 1. November bis zum 14. Februar ist die Brücke von 9 bis 16:30 Uhr zugänglich. Die Anreise gelingt mit der Buslinie 7215 von Todtnau aus zur Haltestelle „Hangloch“. Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisiten sowie Autofahrende können ihr Fahrzeug beim Besucherzentrum auf den PKW-Parkplätzen abstellen. Wer den Ausflug lieber ganz zu Fuß bestreiten will, kann den „Wasserfallsteig“ begehen, der an zwei malerischen Wasserfällen vorbeiführt.Im baden-württembergischen Südschwarzwald gibt es neben der erholsamen Natur und den spannenden Brücken noch weitere Highlights. Zum einen lädt der Hasenhorn Coaster zu rasanten Rodelbahnfahrten in Todtnau ein. Zum anderen können sich Reisende im Steinwasen-Park unter anderem auf die größte Erlebnisseilbrücke der Welt wagen. In Löffingen warten hingegen Löwen, Tiger und Wölfe in einer der größten Raubtieranlagen Europas auf mutige Schwarzwald-Reisende. Zum Ausklingen von all den Abenteuern bietet sich die Rothaus Genusswelt mit einer Brauereibesichtigung in Grafenhausen an.