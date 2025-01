Hamburgs Sehenswürdigkeiten: Diese Attraktionen sind besonders gefragt

München, 30.01.2025 | 10:15 | spi

Hamburgs bekannteste Sehenswürdigkeiten haben 2024 hohe Besuchszahlen verzeichnet. Besonders gefragt waren das Miniatur Wunderland, die Elbphilharmonie und das Planetarium. Aber auch das Chocoversum und das Internationale Maritime Museum konnten Rekordwerte oder stabile Zahlen melden.



Das Miniatur Wunderland in der Speicherstadt war 2024 ein Publikumsmagnet mit rund 1,59 Millionen Besucherinnen und Besuchern – ein Anstieg im Vergleich zu 2023. Die Nachfrage war sogar doppelt so hoch, doch viele Interessierte bekamen kein Ticket. Auch die Elbphilharmonie blieb mit 3,1 Millionen Besucherinnen und Besuchern auf der Plaza eine der meistbesuchten Attraktionen Hamburgs.Das Planetarium Hamburg konnte seine Besuchszahlen weiter steigern: 2024 kamen 351.000 Gäste – 11.000 mehr als im Vorjahr. Ebenfalls erfolgreich war das Chocoversum, das mit 230.000 Besucherinnen und Besuchern einen neuen Rekord aufstellte. Das interaktive Schokoladenmuseum erfreute sich großer Beliebtheit bei Einheimischen sowie Touristinnen und Touristen.Das Internationale Maritime Museum verzeichnete mit 150.000 Besucherinnen und Besuchern stabile Zahlen. Weniger erfolgreich war das Panoptikum, das 2024 einen Rückgang der Besucherzahlen meldete – ein Zeichen des wachsenden Konkurrenzkampfes in Hamburgs Tourismuslandschaft. Auch die Stiftung Historische Museen Hamburg hatte 2024 mit rund 18.400 weniger Besucherinnen und Besuchern als im Vorjahr einen Rückgang zu verzeichnen, unter anderem durch die Schließung des Museums für Hamburgische Geschichte.Quelle: dpa