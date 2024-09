Neues Hexendorf eröffnet: Harz lockt mit neuer Touristenattraktion

München, 25.09.2024 | 16:00 | spi

Der Hexentanzplatz im Harz zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. Nun bereichert eine neue Attraktion das Areal: Ein Hexendorf, das die Sagenwelt zum Leben erweckt, wurde offiziell eröffnet. Das Dorf bietet eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten sowie regionale Souvenirs. Bereits seit Juli ist es in Betrieb und erfreut sich großer Beliebtheit bei Touristen und Touristinnen.



Das neue Hexendorf auf dem Hexentanzplatz im Harz lädt seit Juli zu einem bunten Markttreiben ein.

Im Harz gibt es eine neue Touristenattraktion: Das Hexendorf auf dem Hexentanzplatz wurde jetzt offiziell eröffnet. Seit Juli haben Besuchende die Möglichkeit, ein buntes Händlerdorf zu erkunden, das kulinarische Spezialitäten und regionale Souvenirs anbietet. Dies teilte das Wirtschafts- und Tourismusministerium mit. Das Hexendorf ist ein zentraler Bestandteil der Neugestaltung des Hexentanzplatzes.Der Hexentanzplatz wird derzeit umfassend umgestaltet. Neben dem Hexendorf wurde ein neues Infogebäude errichtet und das Harzer Bergtheater wird umgebaut. Insgesamt flossen mehr als 13 Millionen Euro in die Umgestaltung des gesamten Geländes, wie das Ministerium weiter mitteilt. Für das Hexendorf wurden rund 1,7 Millionen Euro an Fördergeldern bereitgestellt.Der Hexentanzplatz in Thale zählt zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten im Harz. Eine Kabinenbahn führt die Besucherinnen und Besucher auf den Berg und ermöglicht einen atemberaubenden Blick ins Bodetal. Das Harzer Bergtheater zieht Touristinnen und Touristen ebenso an wie der Tierpark Hexentanzplatz und eine Allwetterrodelbahn. Der Platz ist zudem bekannt für die Walpurgisfeiern am 30. April, bei denen Hexen und Teufel der Sage nach gemeinsam feiern.Quelle: dpa