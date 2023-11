Der Harzturm feiert seine Eröffnung

München, 01.11.2023 | 13:13 | spi

Der Harzturm eröffnet am 2. November 2023 seine Pforten für Besucherinnen und Besucher. Mit 65 Metern ist das holzverkleidete Bauwerk der höchste Aussichtsturm Deutschlands. Ein gläserner Skywalk und eine 110 Meter lange Erlebnisrutsche bieten Nervenkitzel in jeder Jahreszeit. Der Harzturm, der sich optisch an einen drehwüchsigen Baum erinnert, steht in Torfhaus in der Nähe des Brockens.



Der Harzturm steht in der Nähe des Brockens. © HARZTURM GmbH



Barrierefreier Zugang und weitere Informationen



Harzbesuchende können den Auf- und Abstieg auch per Aufzug oder Treppe bewältigen. In der Wintersaison von November bis März ist der Turm von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Im Sommer öffnet die Attraktion bereits um 9.30 Uhr und schließt um 18 Uhr. Erwachsene zahlen für den Turm und den Skywalk 15 Euro Eintritt, Kinder bis 15 Jahre 7,50 Euro. Kleinkinder unter sechs Jahren haben freien Zugang. Eine Fahrt mit der Erlebnisrutsche kostet 4,50 Euro, es gibt aber auch günstigere Gruppen- und All-You-Can-Rutsch-Angebote.



Anreise zum Harzturm



