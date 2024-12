Heiliges Jahr 2025: Was Italien-Reisende beachten müssen

München, 20.12.2024 | 13:13 | sei

Das Heilige Jahr 2025, ein bedeutendes Ereignis für katholische Gläubige, beginnt am 24. Dezember 2024 und zieht zahlreiche Pilgerinnen und Pilger nach Rom. Die Besucherzahlen sollen laut Prognosen auf 35 Millionen ansteigen. Reisende müssen mit Engpässen bei Unterkünften und höheren Übernachtungsgebühren rechnen. Frühzeitige Buchungen sind daher entscheidend, um stressfrei zu reisen.



Wer im Jahr 2025 einen Italien-Urlaub plant, sollte die Auswirkungen des Heiligen Jahrs beachten.

Das Jubiläum, das alle 25 Jahre gefeiert wird, bietet Katholikinnen und Katholiken die Möglichkeit, besondere Gebete und Besuche in den vier Hauptkirchen Roms – dem Petersdom, Sankt Johannes im Lateran, Sankt Paul vor den Mauern und Santa Maria Maggiore – zu erleben. Neben religiösen Feierlichkeiten lockt auch die kulturelle Vielfalt Italiens Reisende an. Veranstaltungen wie Messen und Konzerte sollen Millionen in die ewige Stadt ziehen. Erwartet wird ein Anstieg der Besucherzahlen um 22 Millionen im Vergleich zu 2024, was nicht nur Rom, sondern auch andere Städte stark beeinflussen wird.Die Übernachtungskapazitäten in Italien sind begrenzt: In Rom stehen rund 400.000 Betten zur Verfügung, was bei den erwarteten Massen schnell zu Engpässen führen dürfte. Viele Pilgerinnen und Pilger weichen auf Klöster und Campingplätze in der Umgebung aus. Römische Hotelbetreibende raten dringend zu frühzeitiger Planung und Buchung von Unterkünften sowie Tickets für Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum und die Vatikanischen Museen. Darüber hinaus sollten sich Reisende auf eine gestiegene Kurtaxe einstellen, die je nach Unterkunft zwischen 5 und 12 Euro pro Nacht beträgt.Reisende sollten nicht nur Unterkünfte, sondern auch Eintrittskarten und Besuche religiöser Stätten lange im Voraus planen. Besondere Vorsicht ist an beliebten Orten wie der Piazza Navona oder dem Petersplatz geboten, die traditionell große Menschenmengen anziehen. Wer dem Trubel entfliehen möchte, findet abseits der Metropolen weniger überfüllte Alternativen wie Assisi oder Siena. Für eine problemlose Reise empfehlen Expertinnen und Experten, alle Reservierungen spätestens sechs Monate im Voraus zu tätigen und flexible Reisezeiten einzuplanen.