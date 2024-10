Helgolandfahrten von und nach Büsum fallen wegen Sturms aus

München, 10.10.2024 | 11:18 | sei

Der Deutsche Wetterdienst kündigt Regen und Windböen im Norden an. Das hat auch Auswirkungen auf die Fähren nach Helgoland. Die Überfahrten werden am heutigen Donnerstag komplett ausgesetzt.



Die Insel Helgoland ist am heutigen Donnerstag wetterbedingt nicht per Fähre zu erreichen.

Das vorhergesagte stürmische Wetter hat auch Auswirkungen auf die Fahrten von und nach Helgoland. „Aufgrund der vorhergesagten Wellenbedingungen sind wir leider gezwungen, alle Fahrten von und nach Helgoland ab Büsum mit MS „Funny Girl“ am Donnerstag abzusagen“, teilte die Reederei Adler-Eils auf ihren Internetseiten mit. Die heutige Fahrt sollte die erste der „Funny Girl“ seit einigen Tagen werden. Das Fahrgastschiff trieb am Sonntagabend aufgrund eines technischen Defekts auf dem Rückweg von Helgoland nach Büsum mit knapp 250 Menschen an Bord antriebslos auf der Nordsee und musste zurück nach Büsum geschleppt werden. Anschließend musste auf Ersatzteile gewartet werden. So lange hatte die „Nordlicht“ die Verbindung nach Helgoland bedient.Auch die Fahrten heute ab Wilhelmshaven und morgen ab Hooksiel auf die Hochseeinsel sowie Ausflugsfahrten wie Fangfahrten und Fahrten zu den Seehundbänken ab Büsum wurden von der Reederei für heute aufgrund der vorhergesagten Wetterlage abgesagt. Zwischen Cuxhaven und Helgoland fahren heute ebenfalls keine Schiffe, wie die Reederei Cassen-Eils auf ihren Internetseiten mitteilte. Die Fähren von und nach Amrum und Föhr fahren hingegen planmäßig, wie auf den Webseiten der Wyker Dampfschiffs-Reederei W.D.R. zu sehen ist. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind heute an der Nordsee Sturmböen zu erwarten. In der Nacht zum Freitag soll es an den Küsten windig bleiben, mit weiteren Schauern an der Nordsee.Quelle: dpa