Hermanneum: Neue Erlebniswelt am Hermannsdenkmal eröffnet

München, 19.11.2024 | 11:35 | spi

Am Hermannsdenkmal in Detmold ist eine neue Attraktion hinzugekommen: Ministerpräsident Hendrik Wüst hat das Hermanneum, ein modernes Besucherzentrum, feierlich eröffnet. Jährlich besuchen mehr als 500.000 Reisende das Denkmal. Mit digitalen Anwendungen und einem Kino wird die Geschichte des Bauwerks und des Cheruskerfürsten Arminius multimedial vermittelt. Das Projekt kostete 2,6 Millionen Euro und gilt als Highlight für den Tourismus in der Region.



Das neue Hermanneum macht Geschichte am Hermannsdenkmal erlebbar.



Projekt mit regionaler Unterstützung



Die Errichtung des Hermanneums wurde vom Landesverband Lippe initiiert und mit 2,6 Millionen Euro durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Ziel ist es, das Hermannsdenkmal als Ort der historischen Bildung und als touristisches Highlight weiter zu etablieren. Ministerpräsident Hendrik Wüst bezeichnete das Projekt als „Leuchtturm für die Region“.



Symbol für Frieden und Völkerverständigung



Das Hermannsdenkmal, das an den Sieg über die Römer in der Varusschlacht erinnert, steht heute auch als Mahnmal für Frieden und Völkerverständigung. Mit dem Hermanneum wurde ein modernes Museum geschaffen, das den Bildungsauftrag des Denkmals aufgreift und zugleich für Reisende aller Generationen attraktiv gestaltet wurde.



