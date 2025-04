Hitzewarnung für Phuket: Gefühlte Temperaturen über 50 Grad

Laut thailändischer Meteorologiebehörde fühlen sich die Temperaturen derzeit wie 52 Grad Celsius oder mehr an – obwohl die tatsächlichen Werte darunter liegen. Ursache ist die hohe Luftfeuchtigkeit, welche die gefühlte Temperatur stark erhöht. In Phuket gilt derzeit die höchste Warnstufe. Auch in Bangkok und über 30 weiteren Provinzen wurde die zweithöchste Hitzestufe („Orange“) ausgerufen.

Gesundheitsrisiken für Urlauber

Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kinder, Personen mit Vorerkrankungen sowie alle, die sich tagsüber längere Zeit im Freien aufhalten. Mögliche Symptome sind Hitzeschlag, Erschöpfung, Schwindel, Kopfschmerzen oder gar Halluzinationen. Die Behörden raten, Aktivitäten in der Sonne zu vermeiden und sich regelmäßig mit Wasser zu kühlen. Bei Symptomen sollte sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Empfehlungen für Reisende vor Ort

Urlauberinnen und Urlaubern in Phuket wird empfohlen, sich vorrangig in klimatisierten Räumen oder im Schatten aufzuhalten. Wichtig ist, ausreichend Wasser zu trinken – auch ohne Durstgefühl – und auf Alkohol sowie zuckerhaltige Getränke zu verzichten. Atmungsaktive, lockere Kleidung hilft dabei, den Körper zu entlasten. Bei ersten Anzeichen eines Hitzeschlags wie roter Haut oder Verwirrung ist schnelle Kühlung mit kaltem Wasser, insbesondere an Hals und Achseln, ratsam.