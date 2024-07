Hitzewelle in Kroatien: Rekord-Temperaturen an Land und im Meer

München, 22.07.2024 | 10:19 | sei

Kroatien erlebt derzeit eine massive Hitzewelle, die das Land mit Temperaturen von örtlich über 40 Grad Celsius belastet. Diese extremen Wetterbedingungen haben bereits zu zahlreichen Waldbränden geführt, insbesondere in der Region Istrien und nahe Touristenorten an der Adria-Küste. Behörden warnen vor gesundheitlichen Gefahren durch die Hitze und fordern Einheimische und Reisegäste zur Vorsicht auf.



In Kroatien herrscht aktuell eine Hitzewelle mit Rekordtemperaturen an Land und im Meer.

Die anhaltende Hitzewelle hat in vielen Teilen Kroatiens die Warnstufe Rot ausgelöst. In Regionen wie Istrien sind Waldbrände ausgebrochen, die von den Einsatzkräften nur mit Mühe unter Kontrolle gebracht werden konnten. Touristinnen und Touristen sowie Einheimische sind gleichermaßen betroffen, da die Brände nahe beliebten Urlaubsorten lodern und Evakuierungen erforderlich machen.Die Gesundheitsbehörden warnen vor den Risiken der extremen Temperaturen. Besonders ältere Menschen, Kinder und Personen mit gesundheitlichen Vorbelastungen sind gefährdet. Es wird empfohlen, sich während der heißesten Stunden des Tages im Schatten oder in klimatisierten Räumen aufzuhalten, ausreichend zu trinken und körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Eine Wetteränderung ist derzeit nicht in Sicht, noch mindestens bis Ende Juli sollen sich die Tagestemperaturen bei knapp über 30 Grad Celsius halten.Auch ein Bad im Meer bietet Urlauberinnen und Urlaubern in Kroatien aktuell nur wenig Abkühlung. Vor der Küste Dubrovniks wurde zu Beginn der letzten Woche der bisherige Rekord für die Wassertemperatur gebrochen: Mit 29,7 Grad Celsius lag er um 0,2 Grad höher als der bisherige Höchstwert von vor neun Jahren. Auch in anderen Küstenregionen Kroatiens sieht die Lage nicht viel besser aus, weniger als 26 Grad Celsius zeigt das Thermometer im Meer derzeit nirgends an. Dies führt auch zu erhöhtem Algenwachstum, was das Badevergnügen mancherorts beeinträchtigen kann.