Hongkong: Einreise ohne Impfnachweis

München, 08.02.2023 | 08:27 | spi

Obwohl China zurzeit mit den höchsten Infektionszahlen seit Beginn der Pandemie 2020 kämpft, entschließt sich die Metropole Hongkong für lockere Einreisebestimmungen. Der obligatorische Vorweis des Impfnachweises entfällt. Stattdessen müssen Reisende künftig nur noch einen negativen PCR-Test oder einen Schnelltest vor Abflug vorlegen. Auch bei der Rückreise nach Deutschland gibt es für Urlauber und Urlauberinnen keine Test- oder Nachweispflichten.



Die Weltstadt Hongkong freut sich auf neue internationale Touristen und Touristinnen.

Die Regierung in Hongkong gab am 6. Februar bekannt, dass die Einreise in die Metropole ab sofort ohne Impfnachweis möglich sei. Im Gegenzug müssen Reisende nun vor Abflug einen negativen PCR-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Alternativ wird auch ein negativer Schnelltest akzeptiert, der maximal 24 Stunden alt ist. Zusätzlich müssen Reisende ein Foto des Testergebnisses 90 Tage lang aufbewahren oder über ein Online-Formular hochladen. Besucher und Besucherinnen sollten zudem die weiterhin geltende Maskenpflicht im öffentlichen Raum und in den öffentlichen Verkehrsmitteln beachten.Das Auswärtige Amt rät zurzeit davon ab, nach China zu reisen. Ursächlich sind die stark steigenden Infektionszahlen infolge der gelockerten Corona-Maßnahmen. Festlandchina gilt darüber hinaus seit dem 9. Januar als drohendes Virusvariantengebiet. Die Sonderverwaltungszone Hongkong ist von dieser Kategorisierung aber explizit ausgenommen. Reisende, die aus Hongkong kommen, fallen im Gegensatz zu China-Rückkehrenden bei der Einreise nach Deutschland nicht unter die Test- und Nachweispflicht.Die ehemalige Kronkolonie Englands war vor der Pandemie ein beliebtes Ziel für Touristen und Touristinnen. Obwohl Hongkong schon im Herbst 2022 viele Einreisebestimmungen aufgehoben hatte, konnte nur ein Bruchteil der internationalen Gäste zurückgewonnen werden. Anfang Februar stellte Regierungschef John Lee eine kreative Idee vor, den Tourismus anzukurbeln: Die Stadt verschenkt als Teil der „Hello Hongkong“-Kampagne 500.000 Flugtickets an Reisende aus aller Welt.