Hurrikan Erick erreicht Mexikos Küste: Acapulco rüstet sich für schweren Sturm

Laut National Hurricane Center liegt Erick derzeit vor der Küste und könnte am Donnerstag, den 20. Juni 2025, voraussichtlich zwischen den Bundesstaaten Guerrero und Oaxaca auf Land treffen. Die lokale Regierung in Guerrero – dem Bundesstaat, in dem Acapulco liegt – hat bereits Maßnahmen ergriffen: Behörden warnen vor starkem Regen, extremen Windböen und Überschwemmungen. Erste Vorkehrungen wurden getroffen, insbesondere in Küstengebieten.

Was bedeutet das für Urlauberinnen und Urlauber?

Wer sich derzeit in der Urlaubsregion rund um Acapulco aufhält, sollte die Wetterlage beobachten und Hinweise der Behörden beachten. Es empfiehlt sich, geplante Ausflüge flexibel zu gestalten und auf kurzfristige Anpassungen vorbereitet zu sein. Bei Fragen stehen Hotels und Reiseveranstalter in der Regel als Ansprechpartner zur Verfügung.

Da es sich um einen tropischen Wirbelsturm handelt, ist insbesondere in Küstennähe mit erhöhter Wellenaktivität und teils starkem Niederschlag zu rechnen. Die Sicherheit der Reisenden hat für die lokalen Behörden oberste Priorität.

Hintergrund zur Hurrikansaison

Die Hurrikansaison im Pazifik begann bereits am 15. Mai und dauert offiziell bis zum 30. November. Erick ist der zweite benannte Hurrikan in dieser Saison, aber der erste, der direkten Landkontakt haben wird. Meteorologinnen und Meteorologen warnen, dass der Klimawandel Häufigkeit und Intensität solcher Stürme verstärken könnte.