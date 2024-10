Hurrikan "Milton" nimmt Kurs auf Florida

München, 07.10.2024 | 10:36 | sei

Nach dem verheerenden Hurrikan „Helene“ steuert nun Hurrikan „Milton“ auf Florida zu. Die Behörden haben für zahlreiche Bezirke den Notstand ausgerufen und erste Evakuierungen angeordnet. Es wird vor lebensbedrohlichen Fluten und zerstörerischen Winden gewarnt.



Nur kurze Zeit nach Hurrikan "Helene" erwartet Florida mit "Milton" erneut einen starken Wirbelsturm. (Symbolfoto)

Florida hat sich noch nicht von den Verwüstungen durch Hurrikan „Helene“ erholt, nun droht bereits der nächste Sturm. „Milton“ hat im Golf von Mexiko Hurrikan-Stärke erreicht und wird voraussichtlich zur Mitte der Woche auf die Westküste Floridas treffen. Gouverneur Ron DeSantis warnte vor Sturmfluten von bis zu sechs Metern und ordnete Evakuierungen nahe Tampa an.In 51 von 67 Bezirken Floridas, darunter auch in der beliebten Metropole Miami, gilt bereits der Notstand. Evakuierungen betreffen vor allem niedrig gelegene Gebiete, die besonders durch Überschwemmungen gefährdet sind. Dabei stehen laut einem Verantwortlichen die größten Evakuierungsmaßnahmen bevor, die seit Hurrikan Irma im Jahr 2017 vorgenommen wurden. Die Katastrophenschutzbehörden stellen außerdem weitreichende Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung in Aussicht, welche noch immer mit den Aufräumarbeiten nach Hurrikan „Helene“ beschäftigt ist.Das Nationale Hurrikanzentrum warnte vor massiven Schäden durch die zerstörerischen Winde und heftigen Regenfälle von „Milton“. Die US-Regierung sicherte „lebensrettende Ressourcen“ zu, um die betroffenen Gebiete zu unterstützen. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass sich „Milton“ noch weiter verstärkt. Reisende in den betroffenen Gebieten sollten die aktuellen Entwicklungen über die lokalen Medien verfolgen und den Anweisungen der Behörden Folge leisten.