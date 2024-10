Hurrikan Milton richtet schwere Verwüstungen in Florida an

München, 11.10.2024 | 10:38 | ksu

Hurrikan Milton hat die Westküste Floridas getroffen und Millionen Menschen ohne Strom zurückgelassen. Der Sturm schwächt sich nun über dem Atlantik ab, bleibt jedoch weiterhin gefährlich. Behörden warnen daher noch immer vor starken Winden und Überschwemmungen.



Hurrikan Milton hinterlässt eine Schneise der Zerstörung in Florida.

Die Flughäfen Tampa Bay (TPA) und Fort Myers (RSW) haben angekündigt, den Betrieb einen Tag nach dem verheerenden Hurrikan Milton wieder aufzunehmen. Am Freitag, den 11. Oktober 2024, werden ab 8 Uhr Ortszeit (14 Uhr in Deutschland) die ersten Flugzeuge wieder starten und landen. Der Flughafen Miami International Airport (MIA) bleibt geöffnet. Wann die kleineren Flughäfen ihren Betrieb wieder aufnehmen, ist noch unklar.Obwohl sich Hurrikan Milton auf einen Hurrikan der Kategorie 1 abgeschwächt hat und sich wieder über dem Atlantik befindet, bleibt die Gefahr durch seine Ausläufer bestehen. Besonders im Norden und Zentrum Floridas wird weiterhin vor heftigen Regenfällen gewarnt, die zu weiteren Überschwemmungen führen können. In einigen Gebieten wurden bis zu 450 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet, und es wird weiterhin vor lebensgefährlichen Sturmfluten und starken Winden gewarnt.Hurrikan Milton hat die Westküste Floridas schwer getroffen und erheblichen Schaden angerichtet. Der Sturm brachte Windgeschwindigkeiten von bis zu 193 Kilometern pro Stunde mit sich, bevor er sich auf Kategorie 1 abschwächte. Mehr als drei Millionen Haushalte und Geschäfte sind ohne Strom. Besonders betroffen sind die Städte Tampa, St. Petersburg und Sarasota, die bereits vor dem Sturm als Hochrisikogebiete eingestuft wurden. Alle sich in den Risikogebieten aufhaltenden Personen wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Zusätzlich zu den Hurrikanschäden hat Milton auch mehrere Tornados in Florida ausgelöst. Gouverneur Ron DeSantis bestätigte, dass 19 Tornados durch den Sturm verursacht wurden. Besonders schwer getroffen wurde die Region südlich von Tampa. Medien berichten bereits von ersten bestätigten Todesfällen.In der Region Tampa haben die Rettungsaktionen begonnen. Rettungsteams arbeiten daran, umgestürzte Bäume und Strommasten von den Straßen zu entfernen. Der Sheriff des Hillsborough County teilte mit, dass Rettungskräfte seit den frühen Morgenstunden auf Anrufe reagierten. Sie versuchen, die Straßen für Rettungsfahrzeuge freizumachen und Menschen in Sicherheit zu bringen.