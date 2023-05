ILGA-Europe: Rainbow Map 2023 veröffentlicht

München, 16.05.2023 | 16:25 | spi

Die ILGA-Europe hat am 11. Mai 2023 ihre jährlich erscheinende Rainbow Map veröffentlicht. Zusammen mit dem Regenbogen-Index und nationalen Empfehlungen gibt die Karte Reisenden die Möglichkeit, alle europäischen Staaten in ihrer LGBTI-Freundlichkeit einzuschätzen. Insgesamt untersuchte die ILGA-Europe 49 Länder auf 74 Kriterien. Malta hält nach wie vor die Spitzenposition im Ranking. Platz zwei teilen sich dieses Jahr Belgien und Dänemark. Deutschland liegt im oberen Mittelfeld.



Die Rainbow Map oder Regenbogenkarte 2023 wurde am 11. Mai 2023 veröffentlicht.

Bei der UN und beim Europarat hat die 1996 gegründete ILGA-Europe beratenden Status. Seit 2009 erstellt sie die Rainbow Map und den Regenbogenindex. Während die Karte die aktuelle rechtliche und politische Situation widerspiegelt, versucht der Index auch die Frage zu beantworten, wie die Zukunft des jeweiligen Landes aussieht. Schwerpunkte der Untersuchung sind: Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, Familie, Hassverbrechen und Hassreden, rechtliche Anerkennung des Geschlechts, körperliche Unversehrtheit von Intersexuellen sowie Raum für Zivilgesellschaft und Asyl.Malta, Belgien und Dänemark führen das ILGA-Europe Ranking 2023 an. Island, Finnland, Kroatien, die Republik Moldau, die Schweiz und Spanien machen den größten Sprung nach vorne. Deutschland liegt mit einem Wert von 55 Prozent zwar noch im oberen Mittelfeld, ist im Vergleich zu Malta mit 89 Prozent aber weit abgeschlagen. Andere beliebte Reiseländer wie Frankreich, Portugal und Griechenland liegen auf ähnlichem Niveau wie Deutschland. Die Schlusslichter bilden Aserbaidschan, die Türkei und Armenien.Es gibt in Europa weiterhin Probleme, insgesamt ist Entwicklung aber positiv zu sehen. Rika Jean-Francois, Beauftragte für Corporate Social Responsibility der ITB, verweist auf die neue Generation: „Sie wachsen mit einem anderen Verständnis auf. Das macht Hoffnung, dass es in Zukunft Menschen gibt, die sich stark engagieren.“ Neben der Rainbow Map und dem Regenbogenindex können sich Reisende auch über die länderspezifischen LGBTIQ-Hinweise des Auswärtigen Amtes informieren. Eine weitere Statistik ist der Gay-Travel-Index der Zeitschrift Spartacus.