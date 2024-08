Indonesien: Gesundheitserklärung bei Einreise verpflichtend

München, 30.08.2024 | 16:13 | spi

Indonesien verschärft seine Einreisebestimmungen ab dem 30. August 2024. Alle ankommenden Reisenden müssen dann unabhängig von ihrer Nationalität eine Gesundheitserklärung vorlegen. Diese kann online abgerufen und ausgefüllt werden. Bei der Einreise wird zudem die Körpertemperatur gemessen. Mit diesen präventiven Maßnahmen will Indonesien die Verbreitung von Mpox eindämmen.



Am 14. August 2024 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" für Mpox (veraltet: Affenpocken) ausgerufen. Seit 2022 werden aus Deutschland und anderen Ländern außerhalb Afrikas Mpox-Fälle gemeldet. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, verschärft Indonesien ab sofort die Einreisebestimmungen.Über einkann das Formular für den SATUSEHAT Health Pass (SSHP) abgerufen werden. Dort müssen persönliche Daten wie Name, Adresse und Flugnummer eingetragen werden. Zusätzlich werden Fragen zu Krankheiten und Symptomen gestellt. Nach erfolgreichem Ausfüllen des Formulars erhalten Reisende einen Barcode. Dieser muss bei der Einreise vorgelegt werden. Es wird empfohlen, das Formular vor Reiseantritt auszufüllen, um Stress zu vermeiden.Bei der Einreise am Flughafen in Indonesien wird der Barcode für die Gesundheitserklärung gescannt. Außerdem messen die Behörden bei allen Einreisenden die Körpertemperatur. Liegt diese über 37,5 Grad Celsius, werden weitere Gesundheitskontrollen durchgeführt. Treten während der Indonesienreise Mpox-typische Krankheitssymptome auf, sollten Reisende einen Arzt aufsuchen und den Barcode vorzeigen.