Indonesien: Reisen im Inland vereinfacht

München, 31.08.2022 | 10:08 | lvo

Wer Urlaub in Indonesien macht, bereist oftmals mehr als nur ein Ziel. Hauptanlaufpunkt für viele Touristinnen und Touristen ist zwar die Insel Bali, ein Aufenthalt dort wird jedoch häufig mit Stopps auf den Gili-Inseln oder Komodo kombiniert. Solche Reisen zwischen den indonesischen Provinzen hat das Land nun vereinfacht: Eine Booster-Impfung ist nicht mehr verpflichtend, vollständig Geimpfte unterliegen zudem keiner Testpflicht mehr.



Reisen zwischen Regionen in Indonesien sind jetzt einfacher.

Wie aus einer Aktualisierung der Reisehinweise des Auswärtigen Amtes hervorgeht, hat Indonesien die pandemiebedingten Reisebeschränkungen im Inlandsverkehr für ausländische Reisende gelockert. Volljährige, die sich im Inland bewegen, benötigten bislang eine Auffrischungsimpfung oder alternativ einen negativen Corona-Test. Diese Regelung entfällt nun für alle Verkehrsmittel auf Inlandsreisen. Lediglich Personen, die erst eine Impfung gegen COVID-19 erhalten haben, unterliegen im innerindonesischen Verkehr noch einer Testpflicht. Vorzuweisen ist ein höchstens 48 Stunden alter, negativer PCR-Test. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen künftig weder einen Impf- noch einen Testnachweis.An den Einreisebestimmungen in Indonesien hat sich durch die Lockerung der inländischen Beschränkungen nichts geändert. Touristinnen und Touristen benötigen ein Visum, das bei Einreise ausgestellt werden kann und wofür Reisepass sowie Weiter- oder Rückreisetickets benötigt werden. Volljährige Einreisende müssen einen Impfnachweis erbringen, davon ausgenommen sind Genesene und Personen, die aus medizinischen Gründen nachweislich nicht geimpft werden können. Verpflichtend ist außerdem die Registrierung bei der App PeduliLindungi. Nach der Landung können Symptomchecks erfolgen. Wer nicht mindestens zwei Dosen eines COVID-19-Vakzins erhalten hat, gilt als nicht vollständig geimpft und muss sich für fünf Tage in Quarantäne in einem Isolationshotel begeben. Am vierten Tag nach der Einreise muss dabei ein PCR-Test durchgeführt werden. Minderjährige unterliegen den gleichen Bestimmungen wie ihre mitreisenden Betreuungspersonen.Neben der bereits bei Einreise ins Land vorzuweisenden App Peduli Lindungi wird für Inlandsreisen mit dem Flugzeug ein Formular verlangt. Diese indonesische Gesundheitskarte (eHAC) kann über die App ausgefüllt werden. Neben den bereits genannten Bestimmungen ist zu beachten, dass die Nutzung der App Peduli Lindungi großflächig verlangt wird. So ist diese oftmals für den Zugang zu Geschäften, Restaurants, Märkten und weiteren Einrichtungen notwendig.